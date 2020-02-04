Типового договора между УК и собственниками жилья не существует в Бердске

В 2012 году власть Бердска создала единый договор между УК и горожанами, но законодательство России изменилось и он оказался невостребованным.

Все жители многоквартирных домов заключают договор с УК

Где типовой договор между управляющими компаниями и жильцами домов, который составляла в 2012 году администрация Бердска, интересуются горожане. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», еще 8 лет назад составлением типового договора занималась начальник отдела ЖКХ горадминистрации Татьяна Золотухина.

Сегодня, 4 февраля, в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Золотухина рассказала, что изменилось в отношениях между УК и собственникам жилья за последние 8 лет.

По ее словам, история реформы ЖКХ достаточно длительная. В этом направлении работают управляющие компании, советы дома, органы местного самоуправления. Но для ее развития создаются новые нормативные акты и документы. Например, каким образом составлять договор между УК и собственниками жилья.

— Раньше его составляли, кому как Бог на душу положит. В то время, пришла мысль, что мы коллегиально, собрав все УК, все обсудим и выберем самое лучшее, ради создания своего договора. Он всех устраивал. С тех пор, с 2012 года, многое изменилось. Вышло огромное количество нормативных и подзаконных актов. Данное мероприятие утратило свою актуальность. На сегодняшний день есть документы, которые регламентируют, как должен быть составлен договор, как он должен быть подписан и в какие сроки, какие условия должны быть в нем прописаны. Документы эти есть, поэтому говорить о необходимости составления единого договора не актуально, — рассказала Татьяна Владимировна.

По словам чиновницы, в 2012 году инициатива создания типового договора исходила от общественников, собственников жилья. Горожанам важно было понимать, что все необходимые условия взаимоотношения с УК включены в договор, а их права защищены. На сегодняшний день в каждой управляющей компании существует свой договор.

— У нас все тогда получилось. Мы долго пользовались эти договором. В каком пласте экономики находятся УК — это хозяйствующие субъекты. Это обыкновенная коммерческая структура. В итоге каждая такая структура составляет свой договор с потребителем, но с условием тех рекомендаций, которые даются на уровне федерального законодательства, — отметила Татьяна Владимировна.

Она подчеркнула, если собственники дома выбирают управляющую компанию, в первую очередь они изучают условия договора. Это то же самое, что вы приходите в компанию по установке окон. Вы выбираете ту компанию, которая предоставляет наилучшие условия.

Директор УК «Сибирский стандарт» Федор Седов предполагал, что планируемого эффекта от типового договора не будет. Ведь существует масса вариантов и форм управления домом, а все нюансы предусмотреть невозможно. Процесс урегулирования споров прописан в Гражданском кодексе. К тому же типовой договор необязателен к принятию и носит рекомендательный характер. Гораздо лучше было бы разработать регуляторы — детально сформулированные пункты договора, считает Федор Геннадьевич.