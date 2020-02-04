Половые инфекции: болезненные прыщи, зуд и выделения из половых органов говорят о генитальном герпесе

Многие не знают о том, что они заражены, зачастую инфекции протекают бессимптомно, особенно у женщин. Признаки могут проявиться через две-три недели. Главный венеролог региона Виктория Онипченко подробно рассказала о генитальном герпесе.

О признаках генитального герпеса рассказала главный венеролог Виктория Онипченко

Болезненные высыпания на половых органах говорят о генитальном герпесе. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала главный венеролог Новосибирской области Виктория Онипченко. Она отметила, что герпес — хроническое заболевание. Период между моментом заражения до появления проявлений может быть от несколько дней до нескольких недель. Зачастую люди не знают о наличии инфекции и не обращаются к специалистам, ведь многие инфекции протекают бессимптомно, особенно у женщин.

Генитальный герпес — это хроническое рецидивирующее вирусное заболевание, передаваемое преимущественно половым путем, которое вызывается вирусом простого герпеса II и/или I типа.

Признаки генитального герпеса:

— болезненные высыпания в области половых органов и/или в перианальной области;

— зуд, боль, парестезии в области поражения;

— болезненность во время половых контактов (диспареуния);

при локализации высыпаний в области уретры — зуд, жжение, болезненность при мочеиспускании (дизурия);

— при вагинальной локализации высыпаний — слизисто-гнойные вагинальные выделения;

— общие симптомы интоксикации (повышение температуры тела, головная боль, тошнота, недомогание, миалгия, нарушения сна), возникающие чаще при первом эпизодезаболевания, чем при его рецидиве.

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