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«Это все ложь»: Приговорил к штрафу за нападение на врача-нарколога Вячеслава Смирнова суд Бердска

21:30 05.02.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Однако осужденный не согласен с приговором и намерен его обжаловать. Вячеслав Смирнов считает, что суд не учел всех доказательств в его защиту.

Это все ложь: Приговорил к штрафу за нападение на врача нарколога Вячеслава Смирнова суд Бердска
После драки в кабинете врача оба оппонента оказались на больничном, а после — на скамье подсудимых

Вынесла приговор 44-летнему Вячеславу Смирнову судья мирового суда Бердска Людмила Леоненко 3 февраля. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 28 июня 2019 года в кабинете врача-нарколога ЦГБ Бердска Константина Фалалеева произошла драка. В кабинет к врачу ворвался Вячеслав Смирнов, чтобы «защитить» сестру, работающую в отделении наркологии. После этой встречи врачу диагностировали сотрясение мозга и множественные царапины. Он находился на больничном. Его оппонент Вячеслав Смирнов также находился на лечении в травматологическом отделении бердской ЦГБ. По словам Вячеслава Смирнова, причиной его визита к нему оказалось избиение его сестры.

Шкаф, стол, стулья, компьютер — все в кабинете было перевернуто. Все в кровище, за дракой наблюдали медсестры, родственницы Смирнова. Сотрудников наркологического отделения бердской ЦГБ и посетителя разнимал медперсонал. До этого они вызвали на подмогу правоохранителей. Обе стороны инцидента написали заявление в полицию.

Драка закончилась уголовными делами. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Главном управлении МВД по Новосибирской области, по результатам проведенных судебно-медицинских экспертиз установлено, что Константину Фалалееву причинен легкий вред здоровью.

— В связи с наличием в действиях Вячеслава Смирнова признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК РФ, материалы направлены в мировой суд Бердска. Вячеславу Смирнову, по данным ведомства, причинен вред средней тяжести. По данному факту также возбуждено уголовное дело, но по признакам преступления оно квалифицированно по части 1 статьи 112 УК РФ. В настоящее время производится дознание, — сообщили в Главке 18 декабря.

В суде Вячеслав Смирнов пытался доказать, что Константин Фалалеев сам себя ударил по лицу, тем самым причинив себе телесные повреждения на рабочем месте. Но в ходе судебного разбирательства, судья Людмила Леоненко допросила всех свидетелей инцидента, которые подтвердили слова врача.

Сегодня, 5 февраля, в Мировом суде Бердска сообщили, что суд признал Вячеслава Смирнова виновным. Его приговорили к штрафу, но сумму наказания в суде называть отказались. Приговор вступит в законную силу через 10 дней — 13 февраля. Однако Вячеслав Смирнов намерен обжаловать решение суда.

— Это все ложь. Суд не учел представленные доказательства. Конечно, я буду обжаловать это решение. У меня есть 10 дней. Сумму штрафа называть не буду, — прокомментировал в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Вячеслав Смирнов сегодня, 5 февраля.

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От редакции

Справедливое наказание?

Андрей, 05 февраля 2020 10:18
Взяли моду на драки в кабинетах,неужели слова уже не понятны для людей!
Аноним, 05 февраля 2020 11:16
За дракой наблюдали медсестры, родственницы Смирнова, ранее врач врач-нарколог ЦГБ Бердска Константин Фалалеев НЕОДНОКРАТНО делал замечания об ВЫПОЛНЕНИИ должностных инструкций младшим медперсоналом, однако пошли иным путем ЗАКАЗАЛИ драку...
poslednyidon, 05 февраля 2020 11:33
Фалалееву причинен легкий вред здоровью, а Смирнову, по данным ведомства, причинен вред средней тяжести . суд признал Вячеслава Смирнова виновным.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/02/05/508538-eto-vse-lozh-prigovoril-k-shtrafu-za-napadenie-na-vracha-narkologa-vyacheslava-smirnova-sud-berdska

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/02/05/508538-eto-vse-lozh-prigovoril-k-shtrafu-za-napadenie-na-vracha-narkologa-vyacheslava-smirnova-sud-berdska
Гость, 05 февраля 2020 12:01
""— Это все ложь. Суд не учел представленные доказательства. Конечно, я буду обжаловать это решение.""

Доказательства, наверное, вроде:
""-я и мои родственницы зашли в кабинет врача, где он разбрасывал вещи, мебель, швырял монитор на пол и бил себя по лицу. Потом набросился на нас. И нам еще не верят!""
Аноним, 05 февраля 2020 12:42
Вопрос, КТО контролирует деятельность это осиного гнезда, на лицо вседозволенность в течении 24 часов!!!!
Аноним, 05 февраля 2020 14:04
Белая горячка
Аноним, 05 февраля 2020 14:29
Слава, уймись! Не смеши людей не позорься! Скажи доктору спасибо, что он тебя и правда не бил✌
Аноним, 05 февраля 2020 15:40
жалуйся,может реальный срок схлопочешь
Аноним, 05 февраля 2020 23:12
Этот слава из пациентов?

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