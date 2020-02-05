«Это все ложь»: Приговорил к штрафу за нападение на врача-нарколога Вячеслава Смирнова суд Бердска

Однако осужденный не согласен с приговором и намерен его обжаловать. Вячеслав Смирнов считает, что суд не учел всех доказательств в его защиту.

После драки в кабинете врача оба оппонента оказались на больничном, а после — на скамье подсудимых

Вынесла приговор 44-летнему Вячеславу Смирнову судья мирового суда Бердска Людмила Леоненко 3 февраля. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 28 июня 2019 года в кабинете врача-нарколога ЦГБ Бердска Константина Фалалеева произошла драка. В кабинет к врачу ворвался Вячеслав Смирнов, чтобы «защитить» сестру, работающую в отделении наркологии. После этой встречи врачу диагностировали сотрясение мозга и множественные царапины. Он находился на больничном. Его оппонент Вячеслав Смирнов также находился на лечении в травматологическом отделении бердской ЦГБ. По словам Вячеслава Смирнова, причиной его визита к нему оказалось избиение его сестры.

Шкаф, стол, стулья, компьютер — все в кабинете было перевернуто. Все в кровище, за дракой наблюдали медсестры, родственницы Смирнова. Сотрудников наркологического отделения бердской ЦГБ и посетителя разнимал медперсонал. До этого они вызвали на подмогу правоохранителей. Обе стороны инцидента написали заявление в полицию.

Драка закончилась уголовными делами. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Главном управлении МВД по Новосибирской области, по результатам проведенных судебно-медицинских экспертиз установлено, что Константину Фалалееву причинен легкий вред здоровью.

— В связи с наличием в действиях Вячеслава Смирнова признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК РФ, материалы направлены в мировой суд Бердска. Вячеславу Смирнову, по данным ведомства, причинен вред средней тяжести. По данному факту также возбуждено уголовное дело, но по признакам преступления оно квалифицированно по части 1 статьи 112 УК РФ. В настоящее время производится дознание, — сообщили в Главке 18 декабря.

В суде Вячеслав Смирнов пытался доказать, что Константин Фалалеев сам себя ударил по лицу, тем самым причинив себе телесные повреждения на рабочем месте. Но в ходе судебного разбирательства, судья Людмила Леоненко допросила всех свидетелей инцидента, которые подтвердили слова врача.

Сегодня, 5 февраля, в Мировом суде Бердска сообщили, что суд признал Вячеслава Смирнова виновным. Его приговорили к штрафу, но сумму наказания в суде называть отказались. Приговор вступит в законную силу через 10 дней — 13 февраля. Однако Вячеслав Смирнов намерен обжаловать решение суда.

— Это все ложь. Суд не учел представленные доказательства. Конечно, я буду обжаловать это решение. У меня есть 10 дней. Сумму штрафа называть не буду, — прокомментировал в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Вячеслав Смирнов сегодня, 5 февраля.