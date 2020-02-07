СК: За смерть людей от снега с крыш виноваты УК и собственники домов в Бердске

Им правоохранители рекомендуют своевременно очищать кровли, а пешеходам — не подходить близко к зданиям. В оттепель, которая ожидается в Бердске, снег на крышах не задержится.

УК Бердска стараются вовремя освободить крыши от снега

Следственное управление СКР по Новосибирской области обращает внимание жителей города и области, а также руководителей предприятий на то, что с наступлением оттепели появляется опасность падения с крыш зданий глыб льда, снега и сосулек, которые могут причинить человеку тяжкие телесные повреждения вплоть до летального исхода.

От схода снега, льда и падения сосулек с крыш наиболее сильно могут пострадать дети, которые в силу возраста не всегда могут правильно оценить ситуацию и быстро среагировать, чтобы избежать опасности. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 84-летнего дворника от упавшей на него наледи.

-Обращаем внимание на то, что в случае серьезного травмирования или гибели человека в результате падения льда или снега с крыши к уголовной ответственности привлекаются собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции и руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности. Во избежание негативных последствий региональное управление СК России по Новосибирской области рекомендует руководителям организаций и управляющих компаний, коммунальным службам и владельцам зданий и сооружений организовать работу по регулярной, своевременной очистке крыш от снега и наледи. А всем жителям не подходить близко к стенам зданий, обходить водостоки. Призываем соблюдать эти простые правила и рассказать о них своим детям, — заявили в пятницу в региональном управлении СКР.

Предостережения правоохранителей актуальны для Бердска. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», синоптики обещают 8 и 9 февраля плюсовую температуру с дождем. погода способствует сходу снега с крыш.