Новую железнодорожную станцию близ НГУ построят в новосибирском Академгородке

В новосибирском Академгородке появится новая железнодорожная станция, которая получит название «Университет». Об этом 7 февраля сообщил архитектор Института градостроительного планирования Алексей Нестеркин на состоявшихся публичных слушаниях, посвященных генплану Новосибирска.
Как сообщают новосибирские СМИ, предполагается, что новая станция появится на пересечении Бердского шоссе и Университетского проспекта. «Будет обеспечена удобная пересадка непосредственно с электрички на внутренний общественный транспорт. То есть можно будет доехать из города, сразу же пересесть на автобус и, минуя Бердское шоссе, уже разъехаться по Верхней и Нижней зоне Академгородка», — пояснил Алексей Нестеркин.
Также по его словам, в Академгородке запланирован перенос станции «Обское море». Она будет располагаться ближе к Морскому проспекту.
Новые планы, безусловно, понравятся жителям Бердска, которым станет проще добираться до соседнего Академгородка. В случае реализации проекта, бердчанам не придется стоить в пробках на Бердском шоссе.
Станцию уберут от остановок всех маршруток и от пляжа, куда ездит пол Новосиба и Бердска(Там вода чище и теплее, глисторезов нет и параходов Ильщенков.)
Пляж наверно продадут под жилой комлекс.
А в целом расстояние от станции до конкретно НГУ не изменится.
Количество транспорта не изменится, пробки никуда не денутся, но деньги отмоются.
Перенесут Обское море? Там расстояние между станциями будет 600 метров.
Скорее ликвидируют.
Нам просто что то не договаривают.
Дорога там есть, просто надо на метр расширить.
Нужен большой бульдозер и политическая воля.
А то у нас депутаты только на вертолетах падать могут, а могли бы и для народа что то сделать, все равно за народные налоги.
Но увы......
Одни вредители кругом (не только в Бердске)
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/02/08/510263-novuyu-zheleznodorozhnuyu-stanciyu-bliz-ngu-postroyat-v-novosibirskom-akademgorodke
Дык ониж для этого СЕЯТЕЛЬ реконструировали с перехватывающей порковкой.
И Чё?
Как то помогло это бердчанам?