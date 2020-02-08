Новую железнодорожную станцию близ НГУ построят в новосибирском Академгородке

Существующую станцию «Обское море» перенесут. Проект понравится жителям Бердска, которые смогут, минуя пробки, на Бердском шоссе, добираться до соседнего научного центра.

Железнодорожники заботятся об удобстве пассажиров

В новосибирском Академгородке появится новая железнодорожная станция, которая получит название «Университет». Об этом 7 февраля сообщил архитектор Института градостроительного планирования Алексей Нестеркин на состоявшихся публичных слушаниях, посвященных генплану Новосибирска.

Как сообщают новосибирские СМИ, предполагается, что новая станция появится на пересечении Бердского шоссе и Университетского проспекта. «Будет обеспечена удобная пересадка непосредственно с электрички на внутренний общественный транспорт. То есть можно будет доехать из города, сразу же пересесть на автобус и, минуя Бердское шоссе, уже разъехаться по Верхней и Нижней зоне Академгородка», — пояснил Алексей Нестеркин.

Также по его словам, в Академгородке запланирован перенос станции «Обское море». Она будет располагаться ближе к Морскому проспекту.

Новые планы, безусловно, понравятся жителям Бердска, которым станет проще добираться до соседнего Академгородка. В случае реализации проекта, бердчанам не придется стоить в пробках на Бердском шоссе.