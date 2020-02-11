Повисший на разделительной полосе седан попал на видео под Бердском

Водитель не пострадал

На Бердском шоссе на разделительной полосе повис легковой автомобиль, об этом сообщается в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

По сообщениям очевидцев, водитель легкового седана ехал в сторону Бердска и неподалёку от станции «Обскоре море» не справился с управлением. От высокой скорости автомобиль занесло на разделительную полосу, на которую он залетел и о становился.

По сообщениям очевидцев, водитель автомобиля не получил травм. Авария затруднила движение в сторону Бердска на данном участке. На месте ДТП работали сотрудники ДПС.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.