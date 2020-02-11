11.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

Вернуть врачей и медсестер в школы предлагает Леонид Рошаль

15:54 11.02.2020 Фото: pixabay.com
0

По последним данным, только 57 % российских школ оснащены отдельными, хорошо оборудованными медицинскими блоками. С 2017 по 2018 год число штатных школьных медработников снизилось более чем в два раза.

Вернуть врачей и медсестер в школы предлагает Леонид Рошаль
В школы хотят вернуть врачей

В школу предложили вернуть врачей и медсестер.
Медсестра должна постоянно находиться школе, учеников регулярно должен осматривать врач. Об этом на «круглом столе» ОНФ рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
«Я бы поставил нашей школьной медицине сегодня троечку с минусом, — заявил он. — Раньше были стоматологические кабинеты, врач осматривал детей, делал заключения, и они передавались в поликлинику. Сейчас укрупняются школы, даже медсестры находятся в них не каждый день, не говоря уже о врачах. Профилактическая работа фактически не проводится. Надо восстановить то, что мы потеряли».

По последним данным, только 57 процентов российских школ оснащены отдельными, хорошо оборудованными медицинскими блоками. С 2017 по 2018 год число штатных школьных медработников снизилось более чем в два раза.

Что делать? Вопрос очень болезненный: по данным минздрава, в России сегодня работают всего 49 тысяч педиатров. В основном, конечно, в поликлиниках и больницах. И при этом у нас 42 тысячи школ: «посадить» в каждую врача — просто нереально. Как выходят из положения регионы? Например, в Якутии на базе образовательной организации создаются кабинеты для участкового педиатра, и он ведет полноценный прием. Школа становится его участком. А на Ямале есть специальные центры здоровья, где ученики со всего района регулярно проходят профилактические осмотры. В самих же школах дежурят медсестры. Такие эксперименты идут в рамках проекта «Школьная медицина».

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как считаете, должна медсестра постоянно находиться в школе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Приняли за маньяка и лечили в психбольнице 12 лет невиновного жителя Екатеринбурга
17:15 11-02-2020
Приняли за маньяка и лечили в психбольнице 12 лет невиновного жителя Екатеринбурга
БердскГороскоп с 12 февраля по 19 февраля по знакам Зодиака для жителей Бердска
17:01 11-02-2020
Гороскоп с 12 февраля по 19 февраля по знакам Зодиака для жителей Бердска
Хлопок газа изуродовал дом и отправил семью в больницу в Краснодарском крае
17:00 11-02-2020
Хлопок газа изуродовал дом и отправил семью в больницу в Краснодарском крае
Забирать технологическую нефть для своих НПЗ начала Белоруссия
16:56 11-02-2020
Забирать технологическую нефть для своих НПЗ начала Белоруссия
Что творится на парковке автомобилей на Первомайской, негде встать!
16:53 11-02-2020
Что творится на парковке автомобилей на Первомайской, негде встать!
БердскФотомарафон "Мой папа" запускает "Курьер.Среда.Бердск"
16:48 11-02-2020
Фотомарафон
Две сокращенные рабочие недели ждут жителей России. Как отдыхаем на 23 февраля и 8 марта
16:45 11-02-2020
Две сокращенные рабочие недели ждут жителей России. Как отдыхаем на 23 февраля и 8 марта
Магия цифр: Узнай свое число-талисман по жизни
16:42 11-02-2020
Магия цифр: Узнай свое число-талисман по жизни
Обморозил руки и ноги гулявший без одежды 2-летний ребенок в Башкирии
16:36 11-02-2020
Обморозил руки и ноги гулявший без одежды 2-летний ребенок в Башкирии
Бердск«Банда GTA”: предупреждают об орудующих грабителях на трассе «Новосибирск — Кемерово» жителей Бердска
16:30 11-02-2020
«Банда GTA”: предупреждают об орудующих грабителях на трассе «Новосибирск — Кемерово» жителей Бердска