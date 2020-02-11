Toyota Corolla протаранил Renault Logan в частном секторе Бердска

Очередное ДТП с участием автомобиля от сервиса «Яндекс.Такси» произошло сегодня, 11 февраля, утром на перекрёстке улиц Маяковского и Котовского и обошлось без пострадавших. — «Рено» и «Тойота» не разъехались без столкновения на пустой утренней дороге в частном секторе Бердска. Нарушил ПДД водитель «Тойоты». Он не предоставил таксисту преимущественного права проезда перекрёстка, — прокомментировал произошедшее аварийный комиссар Анатолий Сироткин. По заключению Сироткина, если «Рено Логан», работающий под брендом «Яндекс.Такси», отделался незначительными повреждениями, то «Тойоте Королла» предстоит дорогостоящий кузовной ремонт. — К счастью, авария обошлась без пострадавших, — добавил сайту «Свидетель» аварком.
Очередное ДТП с участием автомобиля от сервиса «Яндекс.Такси» произошло сегодня, 11 февраля, утром на перекрёстке улиц Маяковского и Котовского и обошлось без пострадавших.
— «Рено» и «Тойота» не разъехались без столкновения на пустой утренней дороге в частном секторе Бердска. Нарушил ПДД водитель «Тойоты». Он не предоставил таксисту преимущественного права проезда перекрёстка, — прокомментировал произошедшее аварийный комиссар Анатолий Сироткин.
По заключению Сироткина, если «Рено Логан», работающий под брендом «Яндекс.Такси», отделался незначительными повреждениями, то «Тойоте Королла» предстоит дорогостоящий кузовной ремонт.
— К счастью, авария обошлась без пострадавших, — добавил сайту «Свидетель» аварком.
[object Object]