С риском для жизни преодолевают скользкие тротуары с накатами пешеходы в центре Бердска

На стыке с проезжей частью люди рискуют скатиться под колеса автомобилей. Вице-мэр Владимир Захаров пообещал лично проверить состояние пешеходных зон.

На ул. Первомайской выдолбили ступеньки, чтобы не скатиться с тротуара на дорогу

Климатические катаклизмы разным образом сказываются на жителях Бердска. Перепады температуры от плюс 3 до минус 25 градусов за сутки не только ухудшают состояние здоровья метеозависимых, но и превращают движение по бердским улицам в преодоление полосы препятствий.

— Я каждый день хожу по тротуарам по улицам Комсомольской, Лелюха, Ленина — со стороны ГУМА и «Европы». В последние дни- после оттепели — этот путь стал буквально опасен для жизни. Потому что тротуары превратились в накатанные «американские горки», особенно там, где пешеходная зона примыкает к проезжей части. Люди подскальзываются. Не представляю, как такие препятствия преодолевают пожилые люди с тросточками, мамы с колясками — ходить невозможно. Скатываешься с горки прямо под колеса аавтомобиля, — рассказала сегодня, 11 февраля, «Курьер. Среда. Бердск» Анна.

Ее интересует, кто должен чистить тротуары. Она предполагает, что на городских окраинах ситуация еще более сложная для пешеходов, если в самом центре Бердска дорожки не чистят и не посыпают песком против гололеда.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров пообещал проверить улицы, на которые пожаловалась Анна.

— Примем меры. Лично обследую указанные улицы, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

Уборкой тротуаров занимается Центр муниципальных услуг. По словам Захарова, там должна была пройти техника:

— Если не прошла, пройдет. Небольшой накат есть… Посмотрю, что там происходит. Передайте спасибо вашему читателю за сигнал, за то, что обратил внимание на тротуары…

Февральская оттепель в прошедшие выходные не могла не сказаться на состоянии бердских дорог, отметил замглавы. Они превратились в каток. Поэтому их усиленно посыпают песко-соляной смесью.

В скором времени тротуары в Бердске должны стать еще чище. 20 февраля на сессии горсовета депутаты должны нести изменения в правила благоустройства. Они предполагают обязать частных владельцев наводит порядок в 10-метровой зоне за пределами его участка. Речь идет о муниципальной земле, где частникам придется в том числе зимой чистить тротуары от снега и пыли, а летом косить траву.