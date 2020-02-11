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Абоненты новосибирского «Ростелекома» в 2019 году скачали 312 петабайт информации

14:48 11.02.2020
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В 2019 году жители Новосибирской области с помощью услуги «Домашний интернет» компании «Ростелеком» скачали более 312 млн гигабайт информации, что соответствует примерно 6,2 млн фильмов в цифровом формате 4К, которые можно было бы безостановочно смотреть 17 тысяч месяцев.

Абоненты новосибирского «Ростелекома» в 2019 году скачали 312 петабайт информации
При этом самыми «качающими» оказались жители областного центра: 65,4 % интернет-трафика пришлось на город Новосибирск.
«Компания “Ростелеком” обеспечила доступом к высокоскоростному интернету не только Новосибирск, но и отдаленные районы области. Благодаря этому даже жители небольших сел и деревень могут всегда быть в курсе последних событий, читать новости, смотреть кино, скачивать любимые сериалы и книги, играть, общаться с друзьями и родными в соцсетях. Достаточно подключить подходящий тариф — и интернет всегда будет доступен», — пояснил Виталий Лапицкий, заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Благодаря интернету, в прошлом году жители региона активно пользовались услугами интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатром Wink. Самыми продаваемыми фильмами по итогам прошлого года стали семейные приключенческие мультфильмы. Первое место с большим отрывом заняла долгожданная премьера «Тайная жизнь домашних животных 2» о приключениях любимых питомцев. На второе место поднялась забавная история о дружбе в мире цифровых технологий под названием «Ральф против интернета», а третье место с небольшим отставанием заняла трогательная киноверсия анимационной классики «Король Лев».
В этом году цифровая платформа Wink уже приросла новым контентом. В частности, онлайн-кинотеатр получил эксклюзивные цифровые права на показ новых фильмов Фёдора Бондарчука «Вторжение», «Лед 2» и «Спутник». «Ростелеком» также объявил о сотрудничестве с Денисом «Кураж-Бамбей» Колесниковым, который переведет и озвучит пакет из 20 кинофильмов, которые будут доступны в специальном именном разделе. Среди наиболее известных работ Дениса — озвучка сериалов «Теория большого взрыва», «Как я встретил вашу маму» и «Все ненавидят Криса».
Дополнительно онлайн-кинотеатр Wink предлагает новую подписку на коллекцию видеосервиса START с доступом ко второму сезону сериала «Содержанки» и другим нашумевшим отечественным картинам: «Текст», «Холоп», «Последний богатырь» и «Завод», а также сериалам «ИП Пирогова», «Лучше, чем люди», «Гранд», «Бывшие», «В клетке» и «Шторм».
Узнать о предложениях цифрового провайдера, о пакетных предложениях и условиях подключения услуг можно на сайте rt.ru, по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 или в офисах продаж и обслуживания клиентов.

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