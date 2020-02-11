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До рекордных 140 вызовов в день принимает ежедневно на фоне вспышки коронавируса скорая помощь Бердска

20:05 11.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Наступившие морозы облегчили работу медикам. Но ОРВИ, распространяющиеся в теплую погоду, сказываются. Как и перепад температур в 20 градусов за сутки. Гипертоники и сердечники звонят в 03.

До рекордных 140 вызовов в день принимает ежедневно на фоне вспышки коронавируса скорая помощь Бердска
В бердской ЦГБ сейчас работают 9 машин скорой помощи

Начавшийся с Нового года рост вызовов скорой помощи в Бердске не снижается и по сей день. По словам заведующей отделением скорой помощи бердской ЦГБ Елены Голубковой, по прежнему случается, что за сутки поступает до 140 вызовов. Как она считает, сыграл свою роль ажиотаж, поднятый в СМИ по поводу коронавируса: люди напуганы так, что звонят по любому поводу.

— В новогодние каникулы люди пили, больше было несчастных случаев. Но и сейчас количество вызовов не падает — 120-140 в день. А сейчас еще и за счет ОРВИ. В основном — к детям. Родители напуганы, и нам приходится испытывать такие нагрузки. А экстренные вызовы, как были, так и остались, — отметила завотделением «скорой».

Сказывается и грандиозный перепад температур — от плюс 3 до минус 25 практически за сутки. Но, по многолетним наблюдениям Голубковой, число звонков в «скорую» сокращается как раз в морозы.

— Когда идет к похолоданию, вызовов немного меньше. Когда потепление, пасмурная погода — больше. А с учетом того, что вирусная инфекция распространяется, когда температура плюсовая или близка к нулю, число заболевших растет. При понижении температуры и вирусная инфекция тормозится. Холод для нас — это облегчение, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Петровна сегодня, 11 февраля.

В прошедшие выходные, когда стояла по весеннему теплая погода, было много вызовов «скорой» еще и потому, что не работали поликлиники. И не факт, что все звонившие нуждались в экстренной медицинской помощи: кому-то требовалась коррекция лечения.

При потеплении и пасмурной погоде атмосферное давление падает, а артериальное растет. И все, кто страдает гипертонией, кто имеет метеозависимость, чувствуют себя плохо.

— У гипертоников, сердечников, имеющих какие-то сопутствующие заболевания, они начинают обостряться. Человек плохо себя чувствует, начинает искать причину, но в итоге все заканчивается, как правило, вызовом скорой помощи, — рассказала доктор.

По словам Елены Голубковой, сейчас машины и бригады «скорой» бердской горбольницы задействованы максимально — справляются 9-ю автомобилями, медиков хватает, «чай пить и отдыхать некогда».

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От редакции

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Аноним, 11 февраля 2020 15:34
отлично....
Аноним, 11 февраля 2020 21:19
А "коронавирус" обязательно упоминать надо, без этого нельзя?!

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