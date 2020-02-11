Приняли за маньяка и лечили в психбольнице 12 лет невиновного жителя Екатеринбурга

Евгений Кряжев

Годы в психбольнице, горы принятых лекарств, потеря родственников и друзей — ошибка сотрудников правоохранительных органов дорого обошлась 35-летнему екатеринбуржцу Евгению Кряжеву. В 2005-м его признали виновным в гибели девушки и отправили на принудительное лечение. Настоящий же преступник — Алексей Фалькин — продолжал убивать и насиловать. Взяли его лишь в 2017-м. О том, почему уголовное дело «повесили» на психически больного и кто за это ответит, — в материале РИА Новости.

Не железное алиби

В начале сентября 2005-го в парке Победы на окраине Екатеринбурга обнаружили тело девушки по фамилии Гимаева. Свидетелей убийства не нашли. Следы ДНК и другие улики тоже ничего не дали, и дело застопорилось.



Спустя два месяца внимание оперативников привлек 20-летний Кряжев, задержанный по подозрению в совершении другого преступления — покушении на убийство. Он жил рядом с парком и из подозреваемого быстро превратился в обвиняемого — в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

«У Евгения небольшие проблемы с психикой, — объясняет РИА Новости руководитель местной организации «Бюро помощи гражданам» Юрий Потапенко. — Возможно, поэтому он сознался в преступлении и даже показал, как расправился с девушкой. Других весомых улик у следователей не было. Сам обвиняемый вскоре от прежних показаний отказался и заявил об алиби. Но прокуратура и суд закрыли на это глаза».

Кряжева признали причастным к обоим эпизодам, однако из-за невменяемого состояния освободили от уголовной ответственности и в декабре 2006-го отправили на принудительное лечение в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением.

На свободу он вышел пять лет назад. О годах в лечебнице вспоминает неохотно.

«Лучше бы я эти девять лет провел в колонии, чем в психушке, — признался Кряжев сотрудникам организации, куда недавно обратился за помощью. — Практически все родственники и друзья от меня отвернулись. Для них я стал убийцей. Навещала только мать, да и то крайне редко. Санитары постоянно пичкали аминазином и галоперидолом (лекарства, подавляющие активность центральной нервной системы. — Прим. ред.)».

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Отношения с родственниками так и не наладились. Кроме того, у Кряжева возникли серьезные трудности с трудоустройством — клеймо убийцы отпугивало работодателей, а девять лет на сильнодействующих препаратах подорвали здоровье.

«Он стал сильно заторможенным, даже немного забитым, — говорит РИА Новости юрист Дарья Горбачева. — Конечно, человеку, судимому за особо тяжкое преступление да еще имеющему проблемы с психикой, непросто в жизни. Но Евгению все же повезло: он встретил девушку. Сейчас они живут вместе и ждут ребенка».

В 2017-м ему позвонили из прокуратуры и сообщили, что нашли настоящего убийцу Гимаевой. Расследование возобновили, осужденный получил право на реабилитацию. Свердловский областной суд отменил приговор, перед Евгением извинились, сказав, что произошла судебная ошибка.

Кряжев пытается добиться от властей моральной компенсации. «Родственники, узнав о реабилитации, решили подзаработать и предложили ему помощь в поиске адвоката, — уточняет Горбачева. — При этом, по словам Евгения, его доля по договору составляла всего десять процентов от заявленной суммы, а это пять миллионов рублей. Разумеется, на такие условия он не согласился и решил действовать самостоятельно».

Маньяк из МЧС

Настоящего убийцу, 34-летнего экс-спасателя Алексея Фалькина задержали в апреле 2017-го по подозрению в расправе над молодой матерью Ириной Вахрушевой. Жестокое преступление потрясло весь Екатеринбург. Во время следственного эксперимента полицейским пришлось усилить охрану, чтобы разъяренная толпа не устроила самосуд.

«Фалькин попытался изнасиловать девушку, а когда та оказала сопротивление, зарезал, после чего вывез тело в лес и надругался над ним, — рассказывает РИА Новости источник в правоохранительных органах. — Ранее он уже был судим за изнасилование, но отделался относительно мягким приговором — 3,5 года колонии».

В ходе расследования дела Вахрушевой заподозрили, что это не единственное преступление Фалькина. Так и было. Первой жертвой стала Гимаева — ДНК маньяка совпала с генотипом, обнаруженном на ее теле и одежде. В итоге статью переквалифицировали с «Умышленного причинения тяжкого вреда здоровью» на «Убийство» и «Покушение на изнасилование».

Расправившись с девушкой, маньяк безнаказанно орудовал еще на протяжении 13 лет. От его рук пострадали более десяти человек, три молодые женщины жестоко убиты. В октябре 2018-го Свердловский областной суд приговорил Фалькина к пожизненному лишению свободы. Уже после этого он признался, что изнасиловал еще несколько девушек. В том числе несовершеннолетних.

«Если бы тогда, в 2005-м, сотрудники правоохранительных органов грамотно сработали и не «повесили» убийство Гимаевой на Кряжева, можно было бы избежать этих жертв, — заключает Потапенко. — Евгений просто подвернулся под руку, оказавшись не в то время не в том месте. Кроме компенсации, мы также хотим добиться привлечения к ответственности всех причастных к его делу: следователей, прокуроров и судей».

Источник: РИА Новости