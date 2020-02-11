Одежда подорожает на 20% из-за опасного коронавируса в Китае

Коронавирус в Китае бушует с конца 2019 года

Российские производители товаров легкой промышленности из-за эпидемии коронавируса в КНР приступили к поиску альтернативных партнеров, которые могли бы заменить китайских контрагентов. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. В первую очередь речь идет о поставках текстиля и фурнитуры. Китайских партнеров могут заменить фабрики из Кореи, Турции, Италии и ряда азиатских стран. Сегодня КНР — основной поставщик как сырья, так и готовых изделий легкой промышленности. Если отечественным компаниям придется переориентироваться, стоимость продукции может подскочить на 20%, подсчитали эксперты.

Как рассказал «Известиям» Виктор Евтухов, оперативный обмен информацией между ведомством и ведущими игроками рынка легкой промышленности показал: российские предприятия уже приступили к поиску альтернативных источников сырья, партнеров, которые расположены вне Китая. В первую очередь речь идет о тканях и фурнитуре, которая сейчас производится на фабриках в КНР. По его словам, пока этим вопросом заняты несколько десятков российских компаний. Всего на рынке 26 тыс. мелких, средних и крупных отечественных предприятий.

Китайских партнеров могут заменить фабрики из Кореи, Турции, Италии и ряда азиатских стран. Хотя, подчеркнул Виктор Евтухов, сейчас контрагенты российских компаний в Поднебесной расположены в регионах, которые не попали в зону поражения вирусом.

— По целому ряду отраслей мы не заинтересованы в сокращении сотрудничества с Китаем. В то же время для российской легкой промышленности такая ситуация — потенциальная возможность заместить продукцию, которая поставляется из КНР, — подчеркнул Виктор Евтухов.

По словам замминистра, сейчас у российских производителей нет форс-мажорной ситуации: в настоящий момент у многих предприятий на складах есть заранее подготовленное сырье. Китай в январе уходит на празднование Нового года и приступает к работе в первых числах февраля, поэтому наши производители заранее формируют запасы материалов на I квартал каждого года.

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Китай — один из ведущих поставщиков в Россию сырья и полуфабрикатов для легкой промышленности, подчеркнули в Минпромторге. Поднебесная — также лидер по ввозу в страну синтетических тканей, крупный поставщик химических нитей и волокон. Плюс ко всему КНР — основной импортер готовых изделий. По данным Минпромторга за 2019 год, только 34% рынка легкой промышленности России составляет отечественная продукция. Объем ввозимого в РФ текстиля по итогам 11 месяцев 2019-го составил около $15 млрд. Из них на Китай пришлось 36,5%, на втором и третьем местах соответственно Италия (почти 7%) и Турция (около 6%).

Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности («Союзлегпром») Андрей Разбродин подтвердил в разговоре с «Известиями», что отечественные производители изучают вопрос поиска замены своим китайским партнерам.

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Хотя, как подчеркнул эксперт, сейчас ситуация не настолько серьезная, как в 2015 году, когда из-за ограничений в адрес Турции ткани просто не могли выехать из этой страны. Сейчас отечественные компании предварительно изучают рынок и хотят понять, что им следует делать, если ситуация станет более сложной, отметил он. По словам эксперта, пока предприятия не сталкивались с массовыми задержками со стороны китайских контрагентов, хотя отдельные случаи всё-таки были.

— Если подобная обстановка будет сохраняться — например, карантин на границе не снимут в течение месяца, — нас ждут существенные последствия. Начнется неприятный процесс переориентации, — полагает Андрей Разбродин. — Вирус живет только на человеке и животных, причем, как сообщают власти, через пять дней разрушается. Поэтому под нож в первую очередь может попасть продукция с белковым компонентом: пуховые подушки и одеяла, постельное белье, от которых наши компании-импортеры откажутся сами. Все остальные товары в принципе не требуют пристального внимания.

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Андрей Разбродин уточнил, что зачастую наши производители самостоятельно закупают в КНР готовые подушки, одеяла из пуха и перьев, а уже в России перешивают на них ярлыки. Такая продукция является контрафактной, но компаниям выгоден подобный импорт из-за дешевизны китайских товаров.

Сейчас все российские производители в той или иной степени используют ткани или фурнитуру из Поднебесной для изготовления готовой продукции, в том числе и школьной формы, отметил Андрей Разбродин. Пока, по мнению эксперта, сложно однозначно сказать, столкнутся ли компании с материальными трудностями из-за смены партнеров. У каждого предприятия свои условия договоров, и общего знаменателя по отрасли нет. Эксперт уверен, что отечественные компании, если им всё же придется переориентироваться, смогут работать с Пакистаном, Индией, Турцией, Узбекистаном.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев сказал «Известиям»: если российским компаниям потребуется искать новых партнеров, это грозит им удорожанием процессов.

— Производители работают с Поднебесной, из-за того что это позволяет им снижать издержки — на уровне 10–15%, — пояснил он. — Налаживание процессов заново грозит не только новыми ценами на сырье, но и повышением стоимости логистики, временными затратами на поставки.

В итоге из-за переориентации на других поставщиков цены на продукцию, в которой ранее использовались китайские ткани и работа их фабрик, могут вырасти на 20%, подсчитал эксперт.

Источник: Известия