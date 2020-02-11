Обморозил руки и ноги гулявший без одежды 2-летний ребенок в Башкирии

Расследованием занимается Следственный комитет

Мелеузовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), по факту причинения 2-летнему ребенку тяжкого вреда здоровью в результате обморожения.

По версии следствия, 10 февраля 2020 года в ночное время 2-летний ребенок был обнаружен во дворе частного дома, где проживал совместно с матерью, без верхней одежды с признаками общего переохлаждения и обморожения отдельных частей тела, после чего был госпитализирован, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Следователями совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, допрашивается мать и другие члены семьи и близкие, с которыми проживал пострадавший, устанавливаются при каких обстоятельствах ребенок мог оказаться на улице, изучаются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи пострадавшего, планируется проведение судебно-медицинской экспертизы, в ходе расследования действиям матери ребенка будет дана правовая оценка.

Источник: Следственный комитет по Республике Башкирия