11.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Обморозил руки и ноги гулявший без одежды 2-летний ребенок в Башкирии

16:36 11.02.2020 Фото: Orenburg.bezformata.com
0

Следователи уже возбудили уголовное дело, ведется расследование.

Обморозил руки и ноги гулявший без одежды 2 летний ребенок в Башкирии
Расследованием занимается Следственный комитет

Мелеузовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), по факту причинения 2-летнему ребенку тяжкого вреда здоровью в результате обморожения.

По версии следствия, 10 февраля 2020 года в ночное время 2-летний ребенок был обнаружен во дворе частного дома, где проживал совместно с матерью, без верхней одежды с признаками общего переохлаждения и обморожения отдельных частей тела, после чего был госпитализирован, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Следователями совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, допрашивается мать и другие члены семьи и близкие, с которыми проживал пострадавший, устанавливаются при каких обстоятельствах ребенок мог оказаться на улице, изучаются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи пострадавшего, планируется проведение судебно-медицинской экспертизы, в ходе расследования действиям матери ребенка будет дана правовая оценка.

Источник: Следственный комитет по Республике Башкирия

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что станет с ребенком?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Приняли за маньяка и лечили в психбольнице 12 лет невиновного жителя Екатеринбурга
17:15 11-02-2020
Приняли за маньяка и лечили в психбольнице 12 лет невиновного жителя Екатеринбурга
БердскГороскоп с 12 февраля по 19 февраля по знакам Зодиака для жителей Бердска
17:01 11-02-2020
Гороскоп с 12 февраля по 19 февраля по знакам Зодиака для жителей Бердска
Хлопок газа изуродовал дом и отправил семью в больницу в Краснодарском крае
17:00 11-02-2020
Хлопок газа изуродовал дом и отправил семью в больницу в Краснодарском крае
Забирать технологическую нефть для своих НПЗ начала Белоруссия
16:56 11-02-2020
Забирать технологическую нефть для своих НПЗ начала Белоруссия
Что творится на парковке автомобилей на Первомайской, негде встать!
16:53 11-02-2020
Что творится на парковке автомобилей на Первомайской, негде встать!
БердскФотомарафон "Мой папа" запускает "Курьер.Среда.Бердск"
16:48 11-02-2020
Фотомарафон
Две сокращенные рабочие недели ждут жителей России. Как отдыхаем на 23 февраля и 8 марта
16:45 11-02-2020
Две сокращенные рабочие недели ждут жителей России. Как отдыхаем на 23 февраля и 8 марта
Магия цифр: Узнай свое число-талисман по жизни
16:42 11-02-2020
Магия цифр: Узнай свое число-талисман по жизни
Обморозил руки и ноги гулявший без одежды 2-летний ребенок в Башкирии
16:36 11-02-2020
Обморозил руки и ноги гулявший без одежды 2-летний ребенок в Башкирии
Бердск«Банда GTA”: предупреждают об орудующих грабителях на трассе «Новосибирск — Кемерово» жителей Бердска
16:30 11-02-2020
«Банда GTA”: предупреждают об орудующих грабителях на трассе «Новосибирск — Кемерово» жителей Бердска