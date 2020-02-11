11.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Забирать технологическую нефть для своих НПЗ начала Белоруссия

16:56 11.02.2020 Фото: Gomel.today
0

Пока это никак не сказалось на транзитных поставках.

Забирать технологическую нефть для своих НПЗ начала Белоруссия
Ранее Лукашенко и Путин договорились о поставках нефти по мировым ценам

Белоруссия начала забор технологической нефти из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российского сырья западным потребителям, сообщили РИА Новости в «Белнефтехиме».

«В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории», — сказал представитель концерна.
Он заверил, что это не может иметь негативных последствий.

«Эти мероприятия касаются тех веток, которые не задействованы в транзите. То есть интересы транзита не задействованы, это не может отразиться на прокачке нефти (объеме прокачки — Прим. ред.) транзитом», — подчеркнул собеседник.
Он добавил, что при этом используются технологии консервации участков трубопровода, которые позволяют при необходимости быстро восстановить прокачку.
Минск уведомил Москву о происходящем, заявили в «Белнефтехиме». В российской «Транснефти» прокомментировали, что ситуация пока никак не сказалась на транзите.

Сейчас Минск покупает только российскую нефть, однако переговоры по новым контрактам идут тяжело. Основным препятствием является то, что Белоруссию не устраивает цена, а также отсутствие соглашения о компенсации потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. В частности, белорусская сторона считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для российских нефтяных компаний.
На фоне сырьевых споров президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок. Так, 24 декабря он заявил, что Минск может начать получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Четырнадцатого января первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Крутой сообщил, что в качестве партнеров рассматриваются также Украина, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан. Позже стало известно, что Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти.
Седьмого февраля Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Сочи, однако о новых контрактах не договорились.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Дадут Белоруссии нефть в нужном объеме?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Приняли за маньяка и лечили в психбольнице 12 лет невиновного жителя Екатеринбурга
17:15 11-02-2020
Приняли за маньяка и лечили в психбольнице 12 лет невиновного жителя Екатеринбурга
БердскГороскоп с 12 февраля по 19 февраля по знакам Зодиака для жителей Бердска
17:01 11-02-2020
Гороскоп с 12 февраля по 19 февраля по знакам Зодиака для жителей Бердска
Хлопок газа изуродовал дом и отправил семью в больницу в Краснодарском крае
17:00 11-02-2020
Хлопок газа изуродовал дом и отправил семью в больницу в Краснодарском крае
Забирать технологическую нефть для своих НПЗ начала Белоруссия
16:56 11-02-2020
Забирать технологическую нефть для своих НПЗ начала Белоруссия
Что творится на парковке автомобилей на Первомайской, негде встать!
16:53 11-02-2020
Что творится на парковке автомобилей на Первомайской, негде встать!
БердскФотомарафон "Мой папа" запускает "Курьер.Среда.Бердск"
16:48 11-02-2020
Фотомарафон
Две сокращенные рабочие недели ждут жителей России. Как отдыхаем на 23 февраля и 8 марта
16:45 11-02-2020
Две сокращенные рабочие недели ждут жителей России. Как отдыхаем на 23 февраля и 8 марта
Магия цифр: Узнай свое число-талисман по жизни
16:42 11-02-2020
Магия цифр: Узнай свое число-талисман по жизни
Обморозил руки и ноги гулявший без одежды 2-летний ребенок в Башкирии
16:36 11-02-2020
Обморозил руки и ноги гулявший без одежды 2-летний ребенок в Башкирии
Бердск«Банда GTA”: предупреждают об орудующих грабителях на трассе «Новосибирск — Кемерово» жителей Бердска
16:30 11-02-2020
«Банда GTA”: предупреждают об орудующих грабителях на трассе «Новосибирск — Кемерово» жителей Бердска