Интимное видео учительницы и 9-классника из Астрахани появилось в сети

Учительница всегда была на хорошем счету. Она преподает биологию, является кандидатом педагогических наук и даже становилась учителем года.

Учительница развратила ученика

Школьники показали откровенное видео, после которого в одной из астраханских школ разгорелся громкий секс-скандал. Эти кадры были сняты детьми, которые подглядывали за взрослой женщиной и подростком, уединившимися в кабинете. На этих кадрах видны объятия и поцелуи педагога и мальчика, которые не подозревали, что за ними наблюдают.

Напомним, скандал разгорелся после того, как информационный портал «Астрахань FM», ссылаясь на местную жительницу, сообщил, что учительница одной из школ города вступила в интимную связь с девятиклассником. Собеседница журналистов отметила, что этот факт доказывает откровенное видео, «гуляющее» по школе.

Следственные органы инициировали проверку. На данный момент СУ СК РФ по Астраханской области располагают лишь данными, опубликованными в СМИ.

Между тем в распоряжении журналистов РЕН ТВ оказался скрин интимной переписки. На данный момент нет подтверждения, что эта переписка подлинна.

Известно, что женщина всегда была на хорошем счету. Она преподает биологию, является кандидатом педагогических наук и даже становилась учителем года.

В региональном Министерстве образования и науки пока никак не прокомментировали ситуацию. Но как стало известно РЕН ТВ, директор учебного заведения уже подала заявление на увольнение. Женщина отмечает, что сделала это по собственному желанию — по состоянию здоровья.

Источник: РЕН ТВ