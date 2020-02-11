Погиб 1 ребенок и 6 пострадали: 68-летний водитель Toyota Land Cruiser сбил Chevrolet Lacetti с беременной автоледи

Суд отправил пожилого москвича, виновного в смертельном ДТП в Калужской области, в колонию-поселение на 2,5 года. Кроме того, он заплатит компенсацию морального вреда по гражданским искам потерпевших.

Суд огласил обвинительный приговор за смертельное ДТП

В Калужской области вынесен приговор водителю, спровоцировавшему ДТП, в котором пострадали шесть несовершеннолетних, один из которых погиб. об этом сегодня, 11 февраля, сообщили в главном управлении Следственного комитета России.

Собранные следственными органами СКР по Калужской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Москвы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью трех лиц и смерть человека).

Следствием и судом установлено, что 68-летний москвич 2 мая 2019 года управлял технически исправным автомобилем «Тойота Лэнд Крузер», двигался по автодороге со стороны Москвы в сторону Калуги. Водитель нарушил Правила дорожного движения и допустил столкновение с двумя другими автомобилями. Вследствие столкновения автомобиль «Шевроле Лачетти» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Тойота Королла», в салоне которого находились беременная женщина-водитель и еще 7 человек – мать водителя и 6 несовершеннолетних детей. В результате ДТП один ребенок погиб, другим участникам дорожно-транспортного происшествия был причинен вред здоровью различной степени тяжести.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на три года. Судом частично удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда, причиненного преступлением.