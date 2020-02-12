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Мать умерла через несколько часов после смерти сына в Омске

09:00 12.02.2020 Фото: Аво.рус
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Соседи погибшей женщины уверяют, что оба раза в квартиру вызывали скорую, однако в омском Минздраве озвучивают другую информацию.

Мать умерла через несколько часов после смерти сына в Омске
Причины трагедии не установлены

В субботу, 8 февраля, в одной из омских семей в Нефтяниках, на улице 22 Апреля произошла трагедия. По словам очевидцев, с разницей в несколько часов умерли сын и мать. По данным источника портала Om1.ru, женщина всю жизнь растила сына одна. Повзрослев, он так и остался жить с матерью. Других родственников у семьи не было.

В ночь на субботу мужчине, которому было около 40 лет, внезапно стало плохо. Он жаловался на боли в сердце. И уже на следующее утро, 8 февраля, женщина обнаружила своего сына мертвым, после чего обратилась сразу в полицию.

В омском Минздраве порталу Om1.ru подтвердили, что 8 февраля в 20:01 на указанный адрес действительно вызывали скорую помощь. Бригада была на месте через 13 минут. Прибывшие медики обнаружили пенсионерку без сознания. В отношении пожилой омички были проведены реанимационные действия, но они оказались безуспешны. Врачи констатировали смерть. При этом информация о том, что накануне в этой же квартире скончался мужчина, которому якобы тоже вызывали скорую помощь, не подтвердилась. Заявление уже по факту смерти омича поступило только в отделение полиции.

Пресс-служба регионального Минздрава:

«По изложенным в СМИ данным было выяснено, что 8 февраля в 20 часов 01 минуту на станцию скорой медицинской помощи поступил вызов к женщине, проживающей в городке Нефтяников. Бригада медиков незамедлительно выехала по указанному адресу и прибыла к пациентке в 20 часов 14 минут. На момент прибытия медиков женщина находилась в состоянии клинической смерти. В отношении нее были проведены реанимационные действия, которые, к сожалению, не дали результатов. Была констатирована биологическая смерть. Отметим, что вызова скорой медицинской помощи к мужчине, проживающему совместно с женщиной, зафиксировано не было».

источник: om1.ru

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