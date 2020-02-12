Ударила в летящий самолет молния в небе над Великобританией

На кадрах видно, как самолет летит в дождь, когда в него ударяет разряд молнии.

Все пассажиры остались живы

Молния поразила летящий в плохую погоду пассажирский самолет в небе над Великобританией. Об этом сообщает LADbible, публикуя видеозапись инцидента.

Рейс авиакомпании Aer Lingus вылетел из аэропорта Бирмингема в воскресенье, 9 февраля, и направлялся в Дублин. В регионе были неблагоприятные метеоусловия, вызванные ураганом «Сиара». При этом перевозчик не стал отменять рейс.

На кадрах видно, как самолет летит в дождь, когда в него ударяет разряд молнии. Предположительно, лайнер немного отклонился и накренился, но затем без особых изменений продолжил полет.

Авиакомпания подтвердила, что инцидент произошел через три минуты после взлета. Самолет не получил никаких повреждений и благополучно приземлился в Дублине. При этом многие пользователи Сети отметили, что самолеты рассчитаны на полет в неблагоприятных условиях и на возможное попадание молнии.

16 сентября 2019 года сообщалось, что в Новосибирске во время ливня молния попала в движущийся автомобиль. Этот случай попал в объектив видеорегистратора. В результате инцидента никто не пострадал.

Источник: Известия