Samsung представил новый смартфон со складывающимся экраном. Цена $1380

Южнокорейская корпорация Samsung представила во вторник на презентации в Сан-Франциско (штат Калифорния) новый смартфон со складывающимся экраном, он получил название Galaxy Z Flip. Трансляция пресс-конференции идет на сайте компании.
#GalaxyZFlip. Change the shape of the future.
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— Samsung Mobile SA (@SamsungMobileSA) February 11, 2020
Как пояснила представитель Samsung Ребекка Херст, в разложенном состоянии у телефона 6,7-дюймовый экран, который изготовлен с применением очень тонкого стекла. Имеется также маленький экран на внешней панели для показа уведомлений, когда телефон сложен.
Galaxy Z Flip получил три камеры: одну на передней панели и две на задней. Смартфон будет доступен в черном, фиолетовом и золотом цветах. Последний предложат покупателям лишь в некоторых странах. Их список пока не приводится.
По словам Херст, экран смартфона рассчитан на то, чтобы его можно было складывать не менее 200 тыс. раз. Продажи в США начнутся 14 февраля. Минимальная цена в США составит $1380.
Источник: ТАСС