Samsung представил новый смартфон со складывающимся экраном. Цена $1380

Южнокорейская корпорация Samsung представила во вторник на презентации в Сан-Франциско (штат Калифорния) новый смартфон со складывающимся экраном, он получил название Galaxy Z Flip. Трансляция пресс-конференции идет на сайте компании.

