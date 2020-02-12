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Samsung представил новый смартфон со складывающимся экраном. Цена $1380

18:43 12.02.2020 Фото: www.slashgear.com
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Продажи Galaxy Z Flip в США начнутся 14 февраля.

Samsung представил новый смартфон со складывающимся экраном. Цена $1380
Продажи в США начнутся 14 февраля. Минимальная цена в США составит $1380

Южнокорейская корпорация Samsung представила во вторник на презентации в Сан-Франциско (штат Калифорния) новый смартфон со складывающимся экраном, он получил название Galaxy Z Flip. Трансляция пресс-конференции идет на сайте компании.


Как пояснила представитель Samsung Ребекка Херст, в разложенном состоянии у телефона 6,7-дюймовый экран, который изготовлен с применением очень тонкого стекла. Имеется также маленький экран на внешней панели для показа уведомлений, когда телефон сложен.

Galaxy Z Flip получил три камеры: одну на передней панели и две на задней. Смартфон будет доступен в черном, фиолетовом и золотом цветах. Последний предложат покупателям лишь в некоторых странах. Их список пока не приводится.

По словам Херст, экран смартфона рассчитан на то, чтобы его можно было складывать не менее 200 тыс. раз. Продажи в США начнутся 14 февраля. Минимальная цена в США составит $1380.
Samsung представил новый смартфон со складывающимся экраном. Цена $1380

Источник: ТАСС

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