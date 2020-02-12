Nissan может приостановить выпуск машин в РФ из-за коронавируса

Среди других локализованных в РФ автопроизводителей о возможной корректировке производственных планов в связи с распространением коронавируса ранее заявлял «КамАЗ».

Открытие завода Nissan в Петербурге состоялось в июне 2009 года

Завод Nissan в Санкт-Петербурге (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») может приостановить выпуск автомобилей в марте из-за введенного после вспышки коронавируса простоя на принадлежащих концерну предприятиях по производству комплектующих в Китае, сообщил «Интерфаксу» представитель компании в понедельник.

«Если предприятия в Китае запустятся 17 февраля, то завод в Санкт-Петербурге будет работать в штатном режиме. Если в Китае будут дальнейшие задержки, тогда в марте возможна приостановка», — сказал представитель компании.

Он подчеркнул, что в настоящее время «речь о простое не идет, имеется достаточный запас компонентов».

Среди других локализованных в РФ автопроизводителей о возможной корректировке производственных планов в связи с распространением коронавируса ранее заявлял «КамАЗ». Но компания отмечала, что пока не испытывает трудностей с комплектующими. Остальные автоконцерны о своих трудностях в связи с коронавирусом не сообщали.

Открытие завода Nissan в Петербурге состоялось в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение — 167 млн евро. Предприятие выпускает модели X-Trail, Murano и Qashqai. Мощность завода составляет 100 тыс. автомобилей в год.

В настоящее время в России пока выявлено только два случая заболевания новым коронавирусом, оба инфицированных — граждане КНР. По последним данным, они чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

Источник: Интерфакс