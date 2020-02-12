Продавать вейпы через автоматы предложили в России

Вейпы пока не доказали свою безвредность

В конце прошлого года первое чтение в Госдуме прошел законопроект, который приравнивает электронные курительные изделия к обычным сигаретам и вводит для них те же ограничения. Но авторы документа готовы его смягчить.

Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве предложил свой вариант регулирования оборота никотиносодержащей продукции. Пока электронные сигареты, вейпы, системы нагревания табака не подпадают ни под один федеральный закон (в некоторых регионах власти приняли свои ограничительные меры). Поэтому их могут купить несовершеннолетние, также есть возможность заказать продукцию в интернете, тогда как в отношении обычных сигарет это недопустимо. Кроме того, в некоторых городах появляются автоматы по продаже вейпов и жидкостей для них.

Специалисты института при кабмине уверены, что для никотиносодержащей продукции стоит создать отдельный технический регламент о безопасности. А сами изделия не следует полностью приравнивать к сигаретам в части розничных и дистанционных продаж, рекламы и выкладки. Это нецелесообразно, ведь регулирование должно быть соразмерно степени защиты здоровья населения. Для электронных сигарет и систем нагревания табака следует установить свои правила. Об этом сказано в письме института от 26 декабря в правительство и Минздрав. «Известия» ознакомились с ним.



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Так, предлагается разрешить рекламу никотиносодержащей продукции, но только в местах, предназначенных для курения или в специализированных магазинах, в том числе алкомаркетах. То есть там, куда ходят только взрослые. Также, уверены эксперты института, следует допустить открытую выкладку никотиносодержащей продукции в магазинах, что запрещено в отношении табачных изделий.

Можно сохранить и дистанционную торговлю такими товарами, но с ограничениями, сказано в письме института. Например, если дать курьерам право проверять возраст покупателя, а для интернет-магазинов ввести ответственность за реализацию никотиносодержащей продукции несовершеннолетним.

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И почему эта тема волнует общество

Кроме того, предлагается разрешить продажи электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака в автоматах, если оплата будет производиться исключительно банковской картой.

В пресс-службах правительства РФ и Минздрава на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.

Чуть мягче

Свои предложения институт считает нужным включить в текст законопроекта о регулировании оборота электронных курительных изделий. Документ был разработан группой сенаторов и депутатов во главе с первым зампредом комитета Совета Федерации по социальной политике Валерием Рязанским. Проект поправок в КоАП и закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…» внесли в Госдуму в марте 2017 года, а в конце 2019-го он был одобрен в первом чтении, дата второго чтения еще не назначена. В документе предлагается приравнять электронные курительные изделия к обычным сигаретам и ввести для нарушителей такие же штрафы.

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Как пояснил «Известиям» Валерий Рязанский, сейчас ко второму чтению готовится дополненный вариант законопроекта. По нему прежде всего должен появиться технический регламент на никотиносодержащую продукцию, что позволит выпускать в оборот лишь безопасные товары. Сенатор поддержал предложения института о введении более мягких норм оборота таких изделий.

— Мы действительно можем рассмотреть вопрос их продажи через автоматы или интернет, я это поддерживаю, — сказал он. — Если мы введем более жесткое регулирование, можем столкнуться со всплеском фальсификата и контрафакта.

Вице-президент по корпоративным вопросам «Филип Моррис Интернэшнл» Сергей Слипченко сказал «Известиям», что инициатива демонстрирует взвешенный подход к регулированию никотиносодержащей продукции. Она учитывает интересы совершеннолетних граждан, которые еще не готовы полностью отказаться от курения и рассматривают альтернативные продукты.

Необходимо сбалансированно регулировать товары, которые предназначены для потребителей, желающих отказаться от традиционных сигарет, согласен глава департамента по работе с госорганами «БАТ Россия» Олег Барвин. По его мнению, следует ввести запрет на продажу такой продукции несовершеннолетним, а также возрастную верификацию их реализации в интернете.

Схожего мнения придерживается и гендиректор JUUL Labs в России Виктор Украинский. Он сказал «Известиям», что компания поддерживает федеральный запрет на продажу электронных никотиновых систем несовершеннолетним. Однако взрослые курильщики должны иметь возможность получать информацию об альтернативных продуктах.

Директор по работе с органами госвласти JTI Russia Василий Груздев сказал «Известиям», что приравнивание альтернативных продуктов к сигаретам научно не обосновано — речь идет об абсолютно разных категориях.

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Впрочем, доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Михаил Перельман уверен, что нельзя допускать продажи никотиносодержащей продукции в интернете и вендинговых автоматах. Риск того, что она окажется доступна несовершеннолетним, увеличится, считает он. Сейчас нет возможности на 100% отследить возраст покупателя или лица, получающего товар, уверен эксперт.

Председатель правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов заявил «Известиям», что никотин — это наркотик и общество уже начало борьбу с ним, ограничив оборот табачной продукции. А вейпы, электронные сигареты и другая подобная продукция также содержат это вещество. Поэтому неясно, почему регулирование новых товаров должно отличаться от норм, действующих для обычных сигарет, подчеркнул эксперт.

Новые способы доставки никотина полностью себя дискредитировали, уверен член рабочей группы координационного совета Минздрава по борьбе с табаком Виктор Зыков. Например, в США, где отсутствовало надлежащее регулирование такой продукции, наблюдается эпидемия никотиновой зависимости среди молодежи. Это стало серьезной проблемой для системы здравоохранения страны — и сейчас там принимаются ограничительные меры, отметил эксперт.

Источник: Известия