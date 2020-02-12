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Найденную на «Титанике» редкую скрипку выставили в музее

14:15 12.02.2020 Фото: © AP Photo / Peter Morrison
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Первоначально скрипку Уоллесу Хартли подарила его невеста.

Найденную на Титанике редкую скрипку выставили в музее
Найденную на «Титанике» редкую скрипку выставили в музее

Скрипку британского музыканта Уоллеса Хартли, который в 1912 году погиб во время крушения «Титаника», представили на выставке в музее Titanic Museum Attraction в Брэнсоне (штат Миссури, США), сообщает ozarksfirst.com.

Ранее инструмент был продан коллекционеру за 1,7 миллиона долларов. Это была самая высокая цена, когда-либо заплаченная за артефакт с корабля.

Сейчас анонимный владелец позволил, чтобы скрипка ненадолго стала частью экспозиции музея.

«Это самый знаковый предмет. На этом инструменте Уоллес Хартли, музыкант и руководитель оркестра играл, когда корабль тонул», — прокомментировал директор компании Эндрю Олдридж.
Первоначально скрипку Уоллесу Хартли подарила его невеста. Он взял инструмент в первое плавание «Титаника». После трагического столкновения лайнера с айсбергом группа музыкантов до последнего играла для пассажиров (эта сцена была воссоздана в одноименном фильме Джеймса Кэмерона. — Прим.ред.).
К сожалению, Хартли не смог спастись. Его обнаружили спустя две недели. К телу была привязана скрипка, которую передали невесте погибшего музыканта. Она пожертвовала ее благотворительной организации «Армия спасения».
На уникальный экспонат можно будет посмотреть до 15 июня.

Источник: РИА Новости

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