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Плачущего младенца нашли возле станции метро в Москве

14:45 12.02.2020 Фото: Ridus.ru
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Ребенка нашли возле подземного перехода возле станции метро «Парк Победы».

Плачущего младенца нашли возле станции метро в Москве
Полиция ищет родителей малыша

Пресс-секретарь московского метро Ирина Саттарова раскрыла подробности обнаружения брошенного младенца около подземного перехода возле станции метро «Парк Победы».

Она отметила, что данный переход не относится к метрополитену, но ребенка обнаружил сотрудник московской подземки.

«Сотрудник метро нашел младенца рядом со станцией. Переход не относится к метрополитену. На место была вызвана скорая помощь и полиция. Медики забрали малыша», — сказала Саттарова.

Ранее официальный представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что по факту инцидента проводится проверка.

Источник: РЕН ТВ

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