Плачущего младенца нашли возле станции метро в Москве

Полиция ищет родителей малыша

Пресс-секретарь московского метро Ирина Саттарова раскрыла подробности обнаружения брошенного младенца около подземного перехода возле станции метро «Парк Победы».

Она отметила, что данный переход не относится к метрополитену, но ребенка обнаружил сотрудник московской подземки.

«Сотрудник метро нашел младенца рядом со станцией. Переход не относится к метрополитену. На место была вызвана скорая помощь и полиция. Медики забрали малыша», — сказала Саттарова.

Ранее официальный представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что по факту инцидента проводится проверка.

Источник: РЕН ТВ