Дополнительные подразделения военных перебрасывает в Сирию Турция

Конфликт Турции и Сирии обострился

Турецкая армия перебрасывает в сирийскую провинцию Алеппо дополнительные подразделения с бронетехникой. Об этом со ссылкой на слова источников и очевидцев сообщает Sky News Arabiya.

Накануне турецкое государственное агентство Anadolu сообщало, что турецкие войска концентрируются в провинции Хатай у границы с Сирией в районе Алеппо. Агентство писало, что в город Искандерун были переброшены 43 вагона с бронетранспортерами, прибывают колонны техники, подразделения спецназа, грузовики с боеприпасами. На видеозаписи, которую опубликовало Anadolu, видны грузовики с военной раскраской и автобусы, в салоне которых видны люди в униформе.

По информации Sky News Arabiya, две колонны турецких войск вошли на территорию Сирии через КПП на турецкой границе. Они направились вглубь провинции Алеппо. По словам источников издания, в составе колонн были десятки танков и около 100 транспортных средств, включая бронемашины. Турецкие военные достигли трассы Аль-Джина — Аль-Атареб, где оборудовали новый наблюдательный пункт.

Часть наблюдательных пунктов турецкой армии, уже расположенных в провинции Идлиб, были заблокированы в ходе предыдущего наступления армии Дамаска. 10 февраля Анкара сообщила о гибели десяти военных при артобстреле наблюдательного пункта в Идлибе. Это был уже второй случай крупных потерь Турции на севере Сирии: ранее, 3 февраля, пятеро турецких военных и трое гражданских стали жертвами обстрела в зоне деэскалации в провинции Идлиб. В ответ Турция нанесла удар по позициям сирийской армии.

После артобстрела 10 февраля Анкара вновь сообщила об ответном ударе по 115 целям в расположении сил Дамаска. В результате согласно заявлениям турецкой стороны были «нейтрализованы» три танка, вертолет и 101 сирийский военный.

Источник: РБК