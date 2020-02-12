Изменит до неузнаваемости вокзал и кинотеатр «Орион» их реконструкция в Бердске

В ближайшие два года в Бердске введут в эксплуатацию 173 000 кв. метров жилья, построят школу и ясли в Южном микрорайоне.

Единственный в города на сегодняшний день кинотеатр «Орион» открылся в феврале 1970 года

Планами строительства на ближайшие два года поделился с общественниками на форуме «Актуальные вопросы городского хозяйства и строительства» начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.

Объем ввода объектов жилищного строительства, запланированный на 2020 год, составит 85 000 квадратных метров, в 2021 — 88 000 квадратных метров, сообщил Каравайцев.

Выдано заключение на реконструкцию вокзального комплекса. После завершения работ площадь здания составит более 1800 квадратных метров. Срок реализации: 2020 и 2021 годы.

В 2020 году в микрорайоне Южном будет введена в эксплуатацию школа на 110 мест. Там же в 2020-2021 годах планируется строительство и сдача в эксплуатацию яслей на 110 мест.

В 2020-2021 годах планируется реконструкция кинотеатра «Орион».

— Как мы все слышали, Бердск — это город строителей. Мы в 2019 году сдали 71906 квадратных метров жилья. Это много. Планы на 2020 год — 85 000 квадратных метров, на 2021 год — 88 000. Это значительный вклад нашего города в общую картину строительной отрасли области. Мы вторые после Новосибирска, — отметил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Депутат, гендиректор «СтройБердск» Иван Минин подчеркнул, что раньше строили еще больше. В 2006 году ввели в эксплуатацию 106 000 квадратных метров жилья и заняли первое место в России.