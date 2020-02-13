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Вспыхнула Mazda Tribute: Отогнали стоявшую рядом машину и тушили огонь снегом охранники «Кроны» в Бердске

09:45 13.02.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Причина возгорания — короткое замыкание электрооборудования. Выгорел моторный отсек, повреждена передняя панель, лобовое стекло и салон автомобиля.

Вспыхнула Mazda Tribute: Отогнали стоявшую рядом машину и тушили огонь снегом охранники «Кроны» в Бердске
Зимой пожарные нередко выезжают на ликвидацию пожара автомобилей

Днем 12 февраля загорелась иномарка на БДО в районе курорт-отеля «Крона» в Бердске.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков, автомобиль Mazda Tribute 2001 года выпуска загорелась в 12.30. Причина возгорания — короткое замыкание электрооборудования в моторном отсеке. Выгорел моторный отсек, повреждена передняя панель, лобовое стекло и салон автомобиля. Площадь пожара составила три квадратных метра.

— Просмотрели записи с камер видеонаблюдения «Кроны» — никакого криминала. Благодаря тому, что охранники отеля своевременно обнаружили пожар, удалось спасти от огня припаркованный рядом автомобиль. Охранники сами откатили машину в сторону, и стали принимать меры по тушению иномарки с помощью снега до прибытия пожарного подразделения, — сообщил Степоненков.

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От редакции

Вы оставляете автомобиль на улице?

Аноним, 13 февраля 2020 10:04
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