Бросили в сугробе 2-месячного младенца возле подземного перехода родители в Москве

Ребенок был госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ребенка госпитализировали

Прохожие нашли младенца в снегу около подземного перехода на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«12 февраля вблизи подземного перехода на территории Дорогомиловского района Москвы жители столицы обнаружили на снегу мальчика, на вид ему 2-3 месяца», — сказала представитель ГСУ.

Ребенок был госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Начата доследственная проверка. Следователи устанавливают родителей и родственников ребенка.

Как сообщили ТАСС в столичном департаменте соцзащиты населения, после больницы ребенок будет направлен в учреждение соцзащиты, где его обеспечат всем необходимым. Сейчас малыша обследуют врачи, проводится необходимый комплекс лечебных и диагностических мероприятий. По предварительным данным, состояние мальчика удовлетворительное.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила в эфире телеканала «Россия-24», что видеокамеры зафиксировали женщину, которая оставила ребенка. Омбудсмен заявила, что возьмет ситуацию на контроль.

Источник: ТАСС