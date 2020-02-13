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Озверевшая собака укусила 10-летнюю хозяйку и открыла дверь носом спасателям в Новосибирске

14:58 13.02.2020 Фото: МАСС Новосибирска
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На телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация от женщины, что у неё входная дверь закрыта на задвижку, внутри квартиры находится её десятилетняя дочка и собака. Девочка испугалась собаку и закрылась в ванной.

Озверевшая собака укусила 10 летнюю хозяйку и открыла дверь носом спасателям в Новосибирске
Инцидент произошёл 12 февраля

Днём, 12 февраля, спасатели МАСС столкнулись с не совсем обычной заявкой. На телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация от женщины, что у неё входная дверь закрыта на задвижку, внутри квартиры находится её десятилетняя дочка и собака. Дочка испугалась собаку и закрылась в ванной комнате. Женщина просит помощи в обеспечении доступа в квартиру.

По указанному адресу в Ленинский район города выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. Женщина встретила спасателей у подъезда и объяснила им ситуацию. Пока спасатели определяли, где именно расположена задвижка, собака услышала голос хозяйки, подскочила к входной двери и самостоятельно носом открыла задвижку. Девочка 2010 г.р. была обнаружена в ванной комнате с укусом в районе локтя правой руки. Ей была оказана первая помощь, рана обработана. После чего дочка была передана матери. Было рекомендовано обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

— Служба МАСС напоминает! Домашние животные, собаки и кошки могут вести себя агрессивно не только по отношению к посторонним людям, но и к своим хозяевам. Не оставляйте несовершеннолетних детей одних дома с животными, если вы не уверены полностью в адекватном поведении своих питомцев. Кроме того, произошедший случай показывает, что животное может открыть задвижку самостоятельно, а соответственно оказаться на лестничной площадке, в подъезде, выйти на улицу и повести себя агрессивно к окружающим людям, — обратились спасатели к жителям региона.

МАСС призывает — обучайте животных послушанию, при необходимости обратитесь за помощью к специалистам в кинологические центры. Но и сами личным примером никогда не высказывайте агрессию. Будьте доброжелательны к своим близким и домашним питомцам.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

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