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Цветов и украшений ждут в подарок ко Дню всех влюблённых россиянки

17:45 13.02.2020 Фото: pixabay.com
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Лишь 3% мужчин из России готовы потратить на подарок к этому празднику более 10 тысяч рублей. При этом россияне считают 8 Марта и 23 Февраля более весомыми поводами для того, чтобы одарить свою половинку.

Цветов и украшений ждут в подарок ко Дню всех влюблённых россиянки
Мужчины в целом готовы дарить более дорогие подарки, чем женщины

Эксперты выяснили, чего хотят россиянки на День всех влюблённых, а также назвали планируемые суммы трат на подарки к этому празднику. Данные предоставили сервисы «Эвотор» и «Авито. Работа», сообщает РИА «Новости».

Женщины не планируют тратиться на салоны красоты. Как показала статистика за прошлый год, у таких заведений не было особого ажиотажа и роста выручки. Средний чек по России составил 1683 рубля, а в Москве и Санкт-Петербурге — 2645 и 2253 рубля соответственно.

А вот продажи букетов и украшений в День святого Валентина значительно возрастают. Цветов к 14 февраля покупают в пять раз больше, в среднем на 885 рублей по стране или на 2035 и 1086 рублей в Москве и Санкт-Петербурге соответственно. Спрос на ювелирные изделия увеличивается в полтора раза.

Мужчины в целом настроены покупать более дорогие подарки. 37% готовы потратить до 1 тысячи рублей — это не более 3% от средней зарплаты по стране. Чуть меньше (31%) тех, кто готов потратить от 1,1 до 3 тысяч рублей, что составляет 4–7% от зарплаты. И лишь 3% готовы потратить на подарок к этому празднику более 10 тысяч рублей. При этом россияне считают 8 Марта и 23 Февраля более весомыми поводами для того, чтобы одарить свою половинку.

Источник: life.ru

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