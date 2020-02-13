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Изнасиловал девочку в отеле Петербурга гражданин Таджикистана

17:30 13.02.2020 Фото: pixabay.com
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Ребенок рассказал о произошедшем участковому, на которого наткнулась в гостинице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Изнасиловал девочку в отеле Петербурга гражданин Таджикистана
Иностранец изнасиловал ребенка в петербургском отеле

Гражданин Таджикистана изнасиловал несовершеннолетнюю в одном из отелей Санкт-Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, педофила уже задержали.

Изнасилование произошло в ночь на 12 февраля. Утром в гостиницу пришел участковый для профилактического осмотра. В этот момент его встретила пострадавшая 2006 года рождения и рассказала, что с ней произошло.

Полицейский поспешил в указанный девочкой номер отеля и задержал подозреваемого. Через несколько часов ее мама написала заявление об изнасиловании ребенка.

Также в отношении мужчины составили административный протокол за незаконное пребывание в РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование продолжается.

Источник: 5-tv.ru

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 13 февраля 2020 17:59
В соседней новости где поломойка с такого же возраста мальчиками мжм устроила, кричали: давай, давай молодец. Что здесь будет?
Аноним, 13 февраля 2020 18:19
В Бердске объявились сексуальные террористы? Или просто озабоченных развелось? Помойка!

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