Новые санкции против России ввели США

Три компании попали под санкции в связи с тем, что они, по версии Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

США ввели санкции против трех организаций из России

«Кумертауское авиационное производственное предприятие» (КумАПП), военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» (НПОМ) и «Конструкторское бюро приборостроения» (КБП) попали под санкции американской администрации в связи с тем, что они, по версии Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Соответствующее уведомление Госдепартамент США разместил в четверг в сборнике официальных документов американского правительства — так называемом Федеральном реестре.

Как следует из этого документа, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 3 февраля. В черном списке фигурирует целый ряд китайских компаний, а также по одной из Ирака и Турции. «3 февраля правительство США приняло меры в отношении иностранных юридических лиц, предусмотренные <…> законом о нераспространении [ОМУ] в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии», — отмечается в уведомлении.

При этом Госдепартаменту пришлось повторно вносить в этот черный список тульское КБП. Рестрикции в связи с приписываемыми нарушениями против него были введены еще в мае прошлого года, однако американское ведомство допустило ошибку в названии — «Конструкторское бюро приборов». В связи с этим в этот раз его включили в перечень уже с исправленным названием.

Срок действия санкций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США Майкла Помпео.

В чем конкретно заключаются предъявляемые трем организациям претензии, власти США не уточняют. Речь идет о попытках экстерриториального применения Соединенными Штатами своего внутреннего законодательства, которые неоднократно отвергались Россией. Санкции предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавшей в черный список организации, продажу ей Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу ей американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление ей помощи.

Источник: ТАСС