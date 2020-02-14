Стоматологи, которых не боятся

Стоматологи говорят, что состояние здоровья полости рта – показатель общего здоровья организма

Ни для кого не секрет, что здоровье нашего организма – это исправная работа всех органов. Именно их слаженные процессы позволяют нам не испытывать дискомфорта и болей. Но не стоит забывать и о специалистах, которые вовремя могут найти болезнь и предотвратить ее. Это касается и врачей – стоматологов, которые следят за здоровьем нашей полости рта.

Немного из истории

Стоматология – одна из древнейших профессий. Она берет свое начало еще с тех времен, когда с помощью зубила и камня происходили врачебные операции. Методы борьбы с зубными болезнями были мало гуманными: применялось раскаленное железо для прижигания, отсутствие санитарии и точных приборов могли привести к серьезным осложнениям, а для исправления местоположения зубов использовались куски металла. С развитием технологий, процедуры стали более аккуратными и качественными. Особый расцвет стоматология получила в Азии, где местные мастера делали точнейшие процедуры, без современного оборудования. Восточная медицина всегда славилась своим индивидуальным подходом к лечению заболеваний, в том числе и полости рта. А на данный момент высокие технологии и разработки в области стоматологии позволяют решать наисложнейшие проблемы, связанные с зубами и полостью рта.

Одна из самых важных профессий

Международный день стоматолога отмечается во всем мире, и дата выбрана не случайно – 9 февраля. Этот день является днем святой Аполлонии, которая перед лицом смерти не дрогнула и бросилась в огонь ради самопожертвования. С этим моментом родилась легенда, что стоит только попросить помощи у Аполлонии и зубная боль пройдет. А, например, в США существует Национальный день стоматолога, который отмечают 6 марта. Именно в этот день была создана и использована первая бор — машина. В 1790 году Джон Гринвуд (личный стоматолог Джорджа Вашингтона) создал первый рабочий прототип стоматологической машины, которая работа за счет ножной педали и колеса. С ее помощью были изготовлены протезы для президента Соединенных Штатов. В России покровителем стоматологов выступает Антип Пергамский, который исцелял различные болезни, но в основном именно зубные. Его днем является 24 апреля.

В эти дни происходят различные мероприятия, посвященные уходу за полостью рта, лекции и семинары для всех желающих, плановые осмотры для людей. Особое внимание уделяется освещению проблем детских заболеваний зубов.

Зачем нужен поход к стоматологу

Стоматологи говорят, что состояние здоровья полости рта – показатель общего здоровья организма. Наш рот является главным «принимающим» органом, через который к нам попадают все продукты, как полезные, так и вредные. И состояние зубов или десен могут свидетельствовать о других различных болезнях организма. Например, неприятный запах изо рта может служить свидетельством заболеваний желудка, а выпадение зубов – неполадок с иммунной системой. Своевременное диагностирование болезни зубов и десен позволит избежать появления различных осложнений. Такие болезни как кариес, флюс, парадонтоз и другие, в современное время могут быть вылечены за считанное время. К тому же зубы – главный аппарат по переработке пищи, без которой не может обойтись ни один человек. Без них мы не сможем получать питательные вещества. И очень печально, когда в молодом возрасте у людей начинаются проблемы с зубами. Поэтому постоянный контроль нам необходим. К тому же современные технологии позволяют восстановить даже потерянные зубы – протезирование тому яркий пример. А такие процедуры, как отбеливание и чистка зубов позволят обеспечить пациента ослепительной улыбкой, которая будет дарить радость всем окружающим.

Стоматолог – это не только престижная и высокооплачиваемая профессия, стоматолог – это научный сотрудник, который с каждый новым пациентом узнает что-то новое и совершенствует свое мастерство до идеала. Развитие стоматологии с каждым годом идет огромными шагами, что не может не радовать обычных людей, которые могут смело положиться на опытных в своей сфере врачей. Ведь именно стоматолог помогает нам не испытывать сильнейшую боль, дарит красивую улыбку и здоровье полости рта.