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Кортизол, нейропластичность и физическая нагрузка

21:56 14.02.2020 Фото: pixabay.com
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Повышенное количество этого гормона ведет к снижению нейропластичности мозга.

Кортизол, нейропластичность и физическая нагрузка
О пользе умеренной физической нагрузки сказано немало

О пользе умеренной физической нагрузки сказано немало. Ее подтверждают и многочисленные современные исследования, показавшие, что упражнения могут снижать риск развития рака, депрессии и многих других заболеваний. Авторы новой работы, результаты которой представлены в Journal of Science and Medicine in Sport, показали, что гимнастика способна стимулировать и нейропластичность, а также определили самые эффективные для этого занятия.

Нейропластичность — способность мозга меняться под влиянием нового опыта — играет ключевую роль в реализации любых сложных когнитивных функций, включая память и обучение. Чтобы проверить влияние на нее физических нагрузок, Эшли Смит (Ashleigh Smith) и ее коллеги из Университета Южной Австралии проанализировали данные более чем десятка предыдущих экспериментов, которые охватили 128 здоровых добровольцев обоих полов в возрасте от 18 до 65 лет.

Участники разных экспериментов занимались по различным программам — от низко интенсивных (доводя частоту сердечных сокращений не более чем до половины от максимального) и до довольно серьезных (пульс — 90 процентов от максимума). Нейропластичность их головного мозга отслеживалась до и после упражнений с использованием транскраниальной магнитной стимуляции.

Максимальный положительный эффект ученые наблюдали у людей после 20-минутной интервальной тренировки (с чередованиями периодов низкой и высокой нагрузки), а также после 25 минут аэробных упражнений умеренной интенсивности. Нейроны головного мозга таких добровольцев значительно легче реагировали на стимуляцию внешним магнитным полем.
Любопытно, что такие эффекты коррелировали с содержанием в крови кортизола — «стрессового гормона», который регулирует углеводный обмен организма. Повышенное количество этого гормона ведет к снижению нейропластичности мозга. Поэтому усилить ее позволяют, видимо, те виды тренировок, которые способствуют нормализации уровня кортизола.

Источник: naked-science.ru

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