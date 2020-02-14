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14 февраля 2020 года: астрологический прогноз на День Святого Валентина для каждого знака зодиака

09:31 14.02.2020 Фото: pxhere.com
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На небе  убывающая Луна в Скорпионе. Настало время для осуществления важных событий. Именно сегодня вы трезво оцените все «за» и «против» и увидите выход, даже из самых сложных, ситуаций.

14 февраля 2020 года: астрологический прогноз на День Святого Валентина для каждого знака зодиака

Гороскоп для Овнов на 14 февраля говорит, что сегодня вас ждет много общения

Звезды в гороскопе на сегодня говорят, что 14 февраля — на небе  убывающая Луна в Скорпионе. В этот день у вас невероятно обострятся умственные способности, поэтому настало время для осуществления важных событий. Именно сегодня вы трезво оцените все «за» и «против» и увидите выход, даже из самых сложных, ситуаций.

Гороскоп на 14 февраля 2020 – ОВЕН

Гороскоп для Овнов на 14 февраля говорит, что сегодня вас ждет много общения. Полезно бы научиться сдерживать эмоции и перестать обращать внимание на колкие шутки коллег и руководства. Одиноким представителям знака не стоит в одиночестве проводить сегодняшний вечер — не бойтесь сделать первый шаг и пригласить кого-то на свидание.

Гороскоп на 14 февраля 2020 – ТЕЛЕЦ

Астропрогноз для Тельцов на 14 февраля говорит, что в первой половине дня удастся хорошо поработать. Придется засучить рукава — звезды наворожили столько дел, что мало не покажется. Вечером вторая половинке удивит вас больше, чем вы могли ожидать.

Гороскоп на 14 февраля 2020 – БЛИЗНЕЦЫ

Звезды говорят Близнецам, что 14 февраля не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть. Искренность в отношениях поможет избежать проблем, так вы не попадете в глупую ситуацию. Не стоит проводить вечер в компании малоприятных людей, это не принесет удовольствия и пользы — только заскучаете и впадете в депрессию.

Гороскоп на 14 февраля 2020 – РАК

Луна на 14 февраля для Раков говорит, что сегодня свободных представителей знака ждут подарки в сфере любовных отношений — на горизонте появятся новые поклонники. Не злоупотребляйте доверием начальства, карты могут резко поменять козыря. Оставайтесь объективными в любых спорных ситуациях.

Гороскоп на 14 февраля 2020 – ЛЕВ

Астрологический прогноз для Львов на 14 февраля говорит, что в этот день лучше изменить своим раздражающим привычкам. По возможности устройте выходной, займитесь спокойными домашними делами, полежите на диване и пообщайтесь с любимым семейством. Вечером вас ждет веселая компания, хорошее вино и танцы.

Гороскоп на 14 февраля 2020 – ДЕВА

Общий гороскоп для Дев на 14 февраля говорит, что профессиональная сфера принесет сюрпризы — вы откроете в себе новые творческие таланты, и это непременно заметит ваше руководство. Не прекращайте верить в свою мечту, ведь она ближе, чем кажется. Не жадничайте, подарите любимому человеку подарок, который он ждет.

Гороскоп на 14 февраля 2020 – ВЕСЫ

Звезды Весам на 14 февраля говорят, что стоит уделить внимание профессиональному росту — вы неплохо потрудились, но за новую должность нужно еще и побороться. Не стесняйтесь обращаться за помощью к своим менторам, им будет лестно ваше внимание. Любимый человек удивит вас по полной программе.

Гороскоп на 14 февраля 2020 – СКОРПИОН

Гороскоп для Скорпионов на 14 февраля говорит, что в этот день полезно определиться с собственными желаниями, и сформулировать цели — возможно, это поможет избавиться от всего напускного. Свободным представителям знака не стоит переживать, что сегодня все по парам, а вы — нет. Ваша судьба уже близко.

Гороскоп на 14 февраля 2020 – СТРЕЛЕЦ

Лунный прогноз для Стрельцов на 14 февраля говорит, что в этот день возможны романтические сюрпризы неожиданного характера. От пессимистического настроения не останется и следа, ведь поклонники не позволят унывать и хандрить. Больше заботьтесь о своем здоровье.

Гороскоп на 14 февраля 2020 – КОЗЕРОГ

Астрологический прогноз для Козерогов на 14 февраля говорит, что в финансовом отношении день будет неплохой — сможете рассчитаться с долгами и сделать несколько дорогих и желанных приобретений. Вечер готовит намного больше ярких сюрпризов, чем вы ожидаете. Свободные представители знака смогут нескучно скрасить пятницу за бокалом вина с близким человеком.

Гороскоп на 14 февраля 2020 – ВОДОЛЕЙ

Звезды Водолеям на 14 февраля предупреждает, что рядом находятся люди, мечтающие подпортить вашу репутацию. Будьте аккуратнее и не афишируйте свои планы, особенно, если вложили в них деньги. В любовных отношениях совет — не меняйте достойное на доступное.

Гороскоп на 14 февраля 2020 – РЫБЫ

Луна Рыбам на 14 февраля советует записывать свои творческие идеи, поскольку их будет очень много. Любое дело, за которое вы возьметесь, будет спориться, но результат окажется превосходным. Не сопротивляйтесь появлению новых чувств — отдайтесь им  полностью, ни о чем не жалея.

Источник: Хочу

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