14 февраля 2020 года: астрологический прогноз на День Святого Валентина для каждого знака зодиака

Гороскоп для Овнов на 14 февраля говорит, что сегодня вас ждет много общения

Звезды в гороскопе на сегодня говорят, что 14 февраля — на небе убывающая Луна в Скорпионе. В этот день у вас невероятно обострятся умственные способности, поэтому настало время для осуществления важных событий. Именно сегодня вы трезво оцените все «за» и «против» и увидите выход, даже из самых сложных, ситуаций.

Гороскоп на 14 февраля 2020 – ОВЕН

Гороскоп для Овнов на 14 февраля говорит, что сегодня вас ждет много общения. Полезно бы научиться сдерживать эмоции и перестать обращать внимание на колкие шутки коллег и руководства. Одиноким представителям знака не стоит в одиночестве проводить сегодняшний вечер — не бойтесь сделать первый шаг и пригласить кого-то на свидание.

Гороскоп на 14 февраля 2020 – ТЕЛЕЦ

Астропрогноз для Тельцов на 14 февраля говорит, что в первой половине дня удастся хорошо поработать. Придется засучить рукава — звезды наворожили столько дел, что мало не покажется. Вечером вторая половинке удивит вас больше, чем вы могли ожидать.

Гороскоп на 14 февраля 2020 – БЛИЗНЕЦЫ

Звезды говорят Близнецам, что 14 февраля не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть. Искренность в отношениях поможет избежать проблем, так вы не попадете в глупую ситуацию. Не стоит проводить вечер в компании малоприятных людей, это не принесет удовольствия и пользы — только заскучаете и впадете в депрессию.

Гороскоп на 14 февраля 2020 – РАК

Луна на 14 февраля для Раков говорит, что сегодня свободных представителей знака ждут подарки в сфере любовных отношений — на горизонте появятся новые поклонники. Не злоупотребляйте доверием начальства, карты могут резко поменять козыря. Оставайтесь объективными в любых спорных ситуациях.

Гороскоп на 14 февраля 2020 – ЛЕВ

Астрологический прогноз для Львов на 14 февраля говорит, что в этот день лучше изменить своим раздражающим привычкам. По возможности устройте выходной, займитесь спокойными домашними делами, полежите на диване и пообщайтесь с любимым семейством. Вечером вас ждет веселая компания, хорошее вино и танцы.

Гороскоп на 14 февраля 2020 – ДЕВА

Общий гороскоп для Дев на 14 февраля говорит, что профессиональная сфера принесет сюрпризы — вы откроете в себе новые творческие таланты, и это непременно заметит ваше руководство. Не прекращайте верить в свою мечту, ведь она ближе, чем кажется. Не жадничайте, подарите любимому человеку подарок, который он ждет.

Гороскоп на 14 февраля 2020 – ВЕСЫ

Звезды Весам на 14 февраля говорят, что стоит уделить внимание профессиональному росту — вы неплохо потрудились, но за новую должность нужно еще и побороться. Не стесняйтесь обращаться за помощью к своим менторам, им будет лестно ваше внимание. Любимый человек удивит вас по полной программе.

Гороскоп на 14 февраля 2020 – СКОРПИОН

Гороскоп для Скорпионов на 14 февраля говорит, что в этот день полезно определиться с собственными желаниями, и сформулировать цели — возможно, это поможет избавиться от всего напускного. Свободным представителям знака не стоит переживать, что сегодня все по парам, а вы — нет. Ваша судьба уже близко.

Гороскоп на 14 февраля 2020 – СТРЕЛЕЦ

Лунный прогноз для Стрельцов на 14 февраля говорит, что в этот день возможны романтические сюрпризы неожиданного характера. От пессимистического настроения не останется и следа, ведь поклонники не позволят унывать и хандрить. Больше заботьтесь о своем здоровье.

Гороскоп на 14 февраля 2020 – КОЗЕРОГ

Астрологический прогноз для Козерогов на 14 февраля говорит, что в финансовом отношении день будет неплохой — сможете рассчитаться с долгами и сделать несколько дорогих и желанных приобретений. Вечер готовит намного больше ярких сюрпризов, чем вы ожидаете. Свободные представители знака смогут нескучно скрасить пятницу за бокалом вина с близким человеком.

Гороскоп на 14 февраля 2020 – ВОДОЛЕЙ

Звезды Водолеям на 14 февраля предупреждает, что рядом находятся люди, мечтающие подпортить вашу репутацию. Будьте аккуратнее и не афишируйте свои планы, особенно, если вложили в них деньги. В любовных отношениях совет — не меняйте достойное на доступное.

Гороскоп на 14 февраля 2020 – РЫБЫ