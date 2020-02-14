Главные beauty — секреты от визажистов Ким Кардашьян, Бейонсе и Мадонны

Наносить консилер можно и нужно чуть ли не везде. На веки, чтобы тени держались дольше и выглядели ярче. На губы, чтобы помада «не убежала» и обладала большей стойкостью.

Вместо кистей лучше использовать beauty-блендер Знаете ли вы, кто в ответе за безупречный макияж Ким Кардашьян, Селены Гомес и Бейонсе? Серые кардиналы beauty-индустрии, которые создают великолепные работы, зачастую остаются в тени своих блистательных клиенток. Пришло время узнать героев в лицо. Секреты красоты и главные лайфхаки от знаменитых мастеров — читайте в нашем материале.

Они умеют делать макияж с эффектом «no makeup», рисовать идеальные стрелки, увеличивать губы без инъекций. Кто они? Звездные визажисты, которым под силу любой макияж. В нашем материале мы собрали самых главных игроков индустрии красоты и отыскали лайфхаки, к которым они часто прибегают в своей работе.

Работа с медийными лицами диктует свои условия: макияж должен быть без единого изъяна, суперстойким и, конечно же, нереально красивым. Визажисты — это не просто люди, которые умеют держать в руках кисточки и отличать максимально схожие оттенки друг от друга. Они прикладывают свою руку к славе звезд, создают beauty-тренды и диктуют моду.

Марио Дедиванович

Если до этого момента вы думали, что Кайли, Ким и Кендалл делают себе макияж сами — вы глубоко ошибались. Марио Дедиванович — это тот, кому семейство Кардашьян-Дженнер обязано своим безупречным мейком и тот человек, из-за которого нам пришлось освоить всевозможные техники контуринга.

33-летний американец албанского происхождения работает личным визажистом самой Ким Кардашьян, и, как сообщают источники, звезда тратит на его услуги более 1000 долларов в неделю. Наверное, именно поэтому Марио нежно называет Ким — «моя муза». Чего греха таить, именно Ким он обязан своей популярностью. В далеком прошлом светская-львица заметила его и дала возможность развиваться вместе с ней.

Ловите советы от звездного визажиста:

Вместо кистей лучше использовать beauty-блендер. Таким образом, тон будет ложиться намного мягче и лучше.

Очень тщательно прокрашивайте ресницы, чтобы взгляд был выразительным. Также можете воспользоваться накладными ресницами.

Марио запрещает наносить тон под глаза. Зачем, спрашивается, придумали консилер? Да и вообще, визажист рекомендует заполнять область под глазами чуть ли не в самом конце, чтобы тени предательски не осыпались и не оставляли следы на вашей коже.

Кисти можно хорошо вымыть детским шампунем и маслом чайного дерева — именно так и делает наш визажист.

А еще личный визажист Ким говорит, что контуринг уже давно ушел в прошлое, и в реальной жизни лучше обходиться бронзером и румянами. Вот так поворот!

Пэт Макграт

В индустрии красоты Пэт работает уже более двадцати лет. За это время девушка успела создать свой собственный косметический бренд, обзавестись самыми знаменитыми клиентами и получить статуэтку Совета американских модных дизайнеров как единственному визажисту в мире.

Среди знаменитостей, которые пользуются ее услугами, были замечены Мадонна, Джей Ло, Опра Уинфри, Дженнифер Энистон, Скарлетт Йоханссон. Также Пэт неизменно участвует в создании коллекций и съемок для Giorgio Armani, Dolce & Gabbana Make Up, Gucci, CoverGirl и Max Factor.

Перечень beauty-хитростей, к которым часто прибегает звездный визажист:

Наносить консилер можно и нужно чуть ли не везде. На веки, чтобы тени держались дольше и выглядели ярче. На губы, чтобы помада «не убежала» и обладала большей стойкостью.

Пэт часто заостряет внимание на том, что пальцы — это достаточно хорошая альтернатива кистям. К примеру, кремовые тени и румяна просто идеально ложатся, если распределять их с помощью пальцев. А еще смешивая разные оттенки тонального средства, можно вполне себе обойтись руками.

Звездный визажист известна и тем, что умеет делать идеальный, ровный тон кожи — словно на лице минимум макияжа. Для такого эффекта она настоятельно рекомендует сначала наносить тон, а уже потом консилер.

Также девушка советует больше креативить. Ее работы отличаются ресницами-перьями, металлическими губами, аппликациями из камней и блесток на коже. Много beauty-трендов пришло в мир моды именно с подачи этой легендарной женщины.

А еще Пэт настоятельно рекомендует всегда использовать тушь, ибо без нее, как признается девушка, ни один макияж не выглядит законченным.

Ханг Ванго

Визажист Ханг Ванго вот уже несколько лет верно и неизменно «служит» Селене Гомес. За его работами в Инстаграм следит бешеное количество людей, а это и не удивительно, ведь все к чему касаются его руки, моментально становится шедевром.

Кроме мисс Гомес его услугами пользуются такие красотки, как Карли Клосс, Эмили Ратаковски и Жизель Бюндхен. Свою карьеру Ханг Ванго начинал с парикмахерской деятельности, а затем решил попробовать себя в визаже, и эта попытка увенчалась успехом.

Модный гуру делиться такими секретами идеального макияжа:

Очищенная и увлажненная кожа — залог безупречного макияжа. Не позволяйте себе наносить косметические средства на неочищенную кожу и всегда старайтесь максимально ее увлажнять.

Ресницы — это чуть ли не самое главное в макияже. Уже не первый мастер делает на этом акцент, заметили? Ханг Ванго говорит, что с помощью ресниц можно хорошенько увеличить глаза и подкорректировать их форму.

Не игнорируйте карандаш для губ — при создании пышных и красивых губ он играет далеко не самую последнюю роль. Главное, не оставлять слишком четкий контур и перед нанесением помады растушевать карандаш.

Сир Джон

Сир Джон — любимый и единственный визажист Бейонсе, который отвечает за ее безупречный вид и экстремально стойкий макияж. Вы только подумайте, насколько талантлив этот мужчина, что сама Бейонсе доверяет ему!

Готовы узнать его секреты и лайфхаки? Читайте:

Комбинируйте жидкие текстуры с сухими. Например, если у вас кремовые румяна, поверх нанесите сухие того же оттенка, чтобы хорошо закрепить их.

Закрепляйте тон рассыпчатой пудрой, если хотите получить стойкий и свежий макияж на весь день.

Прибегайте к использованию трафаретов. Не получается.

Источник: Хочу