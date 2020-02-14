Сняли с карты 200 тыс. руб. в счет долга по алиментам у состоятельного отца приставы в Новосибирской области

Мужчина не платил алименты очень долго

В отделе судебных приставов по Татарскому и Усть-Таркскому районам на исполнении с декабря прошлого года находилось исполнительное производство в отношении 46-летнего местного жителя о взыскании задолженности по алиментам на сумму свыше 200 тысяч рублей. Мер к погашению задолженности мужчина не предпринимал, сообщил ФССП по Новосибирской области.

Денежных средств в банках и других кредитных организациях, а также имущества, принадлежащего должнику, судебным приставом не установлено. По месту регистрации неплательщик не проживал, официально не работал.

В январе у судебного пристава появилась информация о том, что должник трудоустроился на высокооплачиваемую работу и переехал в другой регион. При проверке информации, в одном из банков установлен новый счет, принадлежащий должнику, на котором находились денежные средства достаточные для погашения задолженности. Судебный пристав-исполнитель незамедлительно вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счете.

Своевременно принятые судебными приставами меры позволили в короткие сроки исполнить решение суда.