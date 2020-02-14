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Facebook и Twitter оштрафовали на 8 млн рублей за персональные данные россиян

09:30 14.02.2020 Фото: pixabay
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Социальную сеть признали виновным в нарушении законодательства в области персональных данных.

Facebook и Twitter оштрафовали на 8 млн рублей за персональные данные россиян
Facebook снова оштрафовали

Мировой судья в Москве оштрафовал Twitter на 4 млн рублей за отказ перенести серверы с данными пользователей в Россию, передает РИА «Новости».

Социальную сеть признали виновным в нарушении законодательства в области персональных данных (часть 8 статьи 13.11 КоАП).

По информации «МБХ медиа», на заседание не пришли ни представители Twitter, ни представители Роскомнадзора, который составил протокол.

Позднее такой же штраф назначили и Facebook.

В конце января регулятор составил на Facebook и Twitter протоколы за отказ предоставить информацию о хранении данные российских пользователей на местных серверах.

Обе социальные сети ранее уже штрафовали по статье 13.11 КоАП, однако сумма штрафа тогда составляла три тысячи рублей. В ноябре прошлого года Госдума увеличила взыскания за подобное правонарушение до 18 млн рублей.

Источник: Медиазона

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