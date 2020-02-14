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Тушили частный дом, сарай и постройку 4 часа по ул. Гастелло пожарные в Бердске

09:45 14.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Для тушения прокладывалась магистральная линия от пожарного гидранта на расстоянии 160 м.

Тушили частный дом, сарай и постройку 4 часа по ул. Гастелло пожарные в Бердске
Пожар тушили около 4 часов

14 февраля в 00:07 в Бердске по ул. Гастелло загорелся частный дом, сарай и постройка. В результате пожара крыша дома горела открытым огнем, повреждены стены. Крыша надворной постройки горела открытым огнем, постройка повреждена по всей площади. Сарай горел открытым огнем. В 04:09 (мест) пожар был ликвидирован. На тушение привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Для тушения прокладывалась магистральная линия от пожарного гидранта на расстоянии 160 м.

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