Тушили частный дом, сарай и постройку 4 часа по ул. Гастелло пожарные в Бердске

Пожар тушили около 4 часов

14 февраля в 00:07 в Бердске по ул. Гастелло загорелся частный дом, сарай и постройка. В результате пожара крыша дома горела открытым огнем, повреждены стены. Крыша надворной постройки горела открытым огнем, постройка повреждена по всей площади. Сарай горел открытым огнем. В 04:09 (мест) пожар был ликвидирован. На тушение привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Для тушения прокладывалась магистральная линия от пожарного гидранта на расстоянии 160 м.