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В колдобинах и во льду въезды в микрорайон Космический: Кто и когда их почистит?

09:23 14.02.2020
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Машины с трудом проезжают и разъезжаются. Трактор был только в начале января, после этого не раз были снегопады. Дворники чистят только пешеходные дорожки.

В рубрику «Сообщи свои новости» в группу «Курьер. Среда. Бердск» соцсети «Вконтакте» написала Елена Буторина:

Прошу вашего содействия в решении вопроса по состоянию внутриквартальных дорог микрорайона Космический. Оба въезда в микрорайон в ужасном состоянии, не очищены, в колдобинах и льду. Машины с трудом проезжают и разъезжаются. Трактор был только в начале января, после этого не раз были снегопады. Дворники чистят только пешеходные дорожки. Заранее спасибо.

От редакции: В ближайшее время мы разберемся с вашей проблемой.

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От редакции

Где еще плохо чистят дороги?

Кбу, 14 февраля 2020 09:44
Сначала центр города, потом спальная периферия. Пора уже запомнить!
Аноним, 14 февраля 2020 11:08
речь о придомовых территориях.
С дорогами проблем нет ни в центре, ни на микраже - все отлично
Аноним, 14 февраля 2020 11:07
А чего разбираться-то?
Город тут не при чем: это внутренняя территория (придомовая), которая находится в собственности владельцев квартир.
Насколько я знаю, владельцы выбрали УК, которая обслуживает их до договору.
Дальше читать договор: сколько чисток снега заложено, сколько вывозов и когда.
Вполне может быть, что все запланированные (и оплаченные) работы уже произведены: тогда просто скидывайтесь и вам почистят.
Зачем сюда писать и что вы хотите услышать?
Все что я написал - ясно даже ребенку ведь!

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