В колдобинах и во льду въезды в микрорайон Космический: Кто и когда их почистит?

Машины с трудом проезжают и разъезжаются. Трактор был только в начале января, после этого не раз были снегопады. Дворники чистят только пешеходные дорожки.

В рубрику «Сообщи свои новости» в группу «Курьер. Среда. Бердск» соцсети «Вконтакте» написала Елена Буторина:

Прошу вашего содействия в решении вопроса по состоянию внутриквартальных дорог микрорайона Космический. Оба въезда в микрорайон в ужасном состоянии, не очищены, в колдобинах и льду. Машины с трудом проезжают и разъезжаются. Трактор был только в начале января, после этого не раз были снегопады. Дворники чистят только пешеходные дорожки. Заранее спасибо.

От редакции: В ближайшее время мы разберемся с вашей проблемой.