В колдобинах и во льду въезды в микрорайон Космический: Кто и когда их почистит?

В рубрику «Сообщи свои новости» в группу «Курьер. Среда. Бердск» соцсети «Вконтакте» написала Елена Буторина:
Прошу вашего содействия в решении вопроса по состоянию внутриквартальных дорог микрорайона Космический. Оба въезда в микрорайон в ужасном состоянии, не очищены, в колдобинах и льду. Машины с трудом проезжают и разъезжаются. Трактор был только в начале января, после этого не раз были снегопады. Дворники чистят только пешеходные дорожки. Заранее спасибо.
От редакции: В ближайшее время мы разберемся с вашей проблемой.
С дорогами проблем нет ни в центре, ни на микраже - все отлично
Город тут не при чем: это внутренняя территория (придомовая), которая находится в собственности владельцев квартир.
Насколько я знаю, владельцы выбрали УК, которая обслуживает их до договору.
Дальше читать договор: сколько чисток снега заложено, сколько вывозов и когда.
Вполне может быть, что все запланированные (и оплаченные) работы уже произведены: тогда просто скидывайтесь и вам почистят.
Зачем сюда писать и что вы хотите услышать?
Все что я написал - ясно даже ребенку ведь!