Задержали за взятку ради покровительства бизнесмену замминистра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова

Предприниматель произвел работы по благоустройству придомовой территории частного дома Кузнецова, расположенного в пригороде Читы. Стоимость работ составила около 2 миллионов рублей.

Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку

Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

«По данным следствия, в 2016 году Олег Кузнецов, занимая должность руководителя администрации городского округа «Город Чита», получил взятку в виде безвозмездного выполнения дорогостоящих работ от читинского индивидуального предпринимателя за оказание ему общего покровительства. Так, в 2016 году предприниматель произвел работы по благоустройству придомовой территории частного дома Кузнецова, расположенного в пригороде Читы. Стоимость работ составила около 2 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

В отношении чиновника возбудили дело по статье о получении взятки в особо крупном размере, он задержан на 48 часов. В доме и рабочем кабинете замминистра прошли обыски.

Олег Кузнецов с 2009 года работал первым заместителем мэра Читы, а после разделения мэрии на гордуму и городскую администрацию в 2013-м занял пост первого заместителя сити-менеджера по городскому хозяйству.

В мае 2016 года Кузнецов возглавил администрацию Читы и проработал сити-менеджером 3 года. Должность заместителя министра ЖКХ Забайкалья он получил в июне 2019 года вскоре после ухода из администрации Читы.

Источник: realty.ria.ru