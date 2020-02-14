Если банк изъял квартиру, как ее выкупить?

Банки также могут реализовывать квартиры, которые не удалось продать в процессе торгов, размещая объявления у себя на официальных сайтах.

Банки также могут реализовывать квартиры, которые не удалось продать в процессе торгов

Если заемщик по ипотечному договору перестает выплачивать долг по кредиту, банк или иная кредитная организация вправе изъять и реализовать залоговую недвижимость. Для ее реализации существует два способа — публичные торги и продажа недвижимости с аукциона.

Банки также могут реализовывать квартиры, которые не удалось продать в процессе торгов, размещая объявления у себя на официальных сайтах. После продажи изъятой недвижимости остаток суммы, образовавшийся после погашения кредита, возвращают должнику, удерживая при этом стоимость взыскания на недвижимость и ее реализацию.

В каких случаях квартиру могут выставить на торги?



В соответствии со ст. 348 ГК РФ, выставить квартиру на торги банк может при нарушении сроков внесения платежей более трех раз в течение года, а также при условии, что сумма неисполненного обязательства составляет более 5% от размера стоимости заложенного имущества.

Как купить такое жилье?

Изъятые у ипотечных должников квартиры банки продают в основном на аукционах. В начале аукциона все участники вносят задаток в размере не более 5% от начальной цены продажи залогового имущества. Проигравшим этот задаток возвращается в полном объеме, а у победителя он идет в счет будущей покупки. Начальную цену лота определяет независимый оценщик. Стоимость оценки квартир, выставленных на аукцион, бывает существенно ниже рыночной. Покупателем недвижимости становится лицо, предложившее наиболее высокую цену за недвижимость.

Второй способ покупки изъятой недвижимости — публичные торги. Они проводятся, если заемщик не платит по кредиту и не готов продавать жилье добровольно. В таком случае по решению суда квартира выставляется на публичные торги. Они проводятся либо на персональных интернет-площадках кредитных организаций, либо на специализированных платформах. В отличие от аукционов торги проходят только после окончания судебного процесса, в котором суд по иску банка-кредитора принял решение обратить взыскание на заложенное имущество. Но сам принцип продажи такой же. Покупателем становится тот, кто предложит лучшую цену.

«Потенциальный покупатель должен быть зарегистрирован на торговой площадке, либо он может использовать услуги лиц, которые уже зарегистрированы. Таких площадок очень много. Все, что нужно, — это регистрация и участие в торгах», — говорит эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Если в ходе торгов не было желающих приобрести недвижимость, то объявляют повторные торги. Если объект продажи на рынке не востребован, цена на него может быть снижена. Если на торгах квартиру не удалось реализовать, банк может разместить объявление о ее продаже на своем официальном сайте. Как правило, цена реализации таких объектов недвижимости соответствует среднерыночной стоимости.

«Все зависит от того, находится квартира на балансе банка или нет. Кредитные организации могут сами продавать эти объекты или проводить публичные торги либо аукционы, когда объект еще не находится на балансе банка, но процедура изъятия уже начата. Банки обязаны выставить объект на торги. Если они не состоялись, квартиру не купили не раз и не два, то цена снижается. Как только квартиру переводят на баланс банка, она продается на свободном рынке. Продажа происходит, как обычно, у юридического лица, процедура совершенно стандартная. Иногда банки могут проводить андеррайтинг покупателя (оценка рисков, которая предполагает анализ уровня доходов заемщика, его кредитной истории, обеспечения и т. д. — прим. АиФ.ru) и определять, может ли он оформить такую сделку», — объясняет Барсуков.

Стоит ли покупать залоговое имущество?

Покупка залоговой недвижимости может иметь как преимущества, так и недостатки. Главным преимуществом приобретения такой недвижимости является финансовая выгода. Такие квартиры, дома или участки продаются намного дешевле рыночной стоимости. Выгодная покупка, тем не менее, может оказаться рисковой.

В такой квартире, например, могут быть прописаны бывшие собственники, дети или люди с инвалидностью, которых бывает невозможно снять с регистрационного учета. Таким образом, освобождение квартиры может растянуться на длительный срок. Чтобы избежать подобной ситуации, перед покупкой изъятой квартиры нужно обратиться в регистрирующий орган и убедиться, что в ней никто не прописан.

«Изъятую банком квартиру действительно можно купить дешевле. Но, как правило, объекты, находящиеся на балансе банков, кредитные организации продают по завышенной или реальной цене. При покупке такой недвижимости стоит учитывать, что существуют еще собственники, которые проживают в такой квартире. Довольно часто возникает вопрос о выселении таких жильцов. Понятно, что продавец склонен продать, и это ваши проблемы по выселению граждан. А это может быть целой эпопеей. При покупке квартиры, которая находится на балансе у банка, нужно всегда задавать вопрос, выселены ли собственники. На продажу может быть выставлена квартира, в которой выселить жильцов не удается даже приставам», — предупреждает Барсуков.

Эксперт также рекомендует внимательно следить за процедурой проведения торгов, поскольку они могут быть признаны недействительными, например в случае нарушения правил их проведения. Перед покупкой следует запросить у организаторов информацию о наличии судебного акта либо иных документов, подтверждающих возможность продажи имущества на торгах, а также внимательно изучить положение о порядке их проведения. «Торги могут быть признаны недействительными, и может возникнуть вопрос изъятия квартиры у нового сособственника. Хотя торги стараются проводить без каких-то нарушений, так как банкам это не нужно, покупателям все равно следует обращать на это внимание», — советует Барсуков.

Источник: АиФ