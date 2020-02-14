День всех влюбленных: девочка весом в 2,65 кг появилась на свет в роддоме Бердска

Пока это один ребенок, рожденный 14 февраля. Но ситуация может измениться в течение дня.

Для многих родителей неважно, в какой день появится на свет их дитя

Только один ребенок огласил криком свое появление на свет 14 февраля, в День святого Валентина, в Бердске.

Как рассказали в бердском роддоме, утром, в 8.56, на свет появилась девчушка весом 2 килограмма 650 граммов и ростом в 51 сантиметр.

Пока родов в отделении не предвидится, но в течение дня ситуация может измениться, отметили в роддоме.

С праздником, влюбленные!

День святого Валентина влюбленные пары отмечают по всему свету 14 февраля.

Имя этому празднику дал простой христианский священник Валентин, который тайно венчал влюбленных легионеров, за что был казнен.

В России и странах постсоветского пространства День святого Валентина отмечается с начала 90-х годов 20 века.

К сегодняшнему дню он прочно вошел в число любимых и популярных праздников, как если бы в календаре этот праздник присутствовал всегда. Традиционно в этот день любимым и дорогим людям принято дарить цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и открытки часто в форме сердечка.