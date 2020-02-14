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Чернорубцовая жаба залезла в багаж и прилетела из Таиланда 13 февраля в Новосибирск

16:00 14.02.2020 Фото: Центр реабилитации диких животных
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Жаба будет или до конца своей жизни, или пока не найдётся доброволец для депортации на родину находится в Центр реабилитации диких животных .

Чернорубцовая жаба залезла в багаж и прилетела из Таиланда 13 февраля в Новосибирск
Жаба-путешественница

13 февраля в Центр реабилитации диких животных поступила эксклюзивная подопечная из Таиланда — чернорубцовая жаба.

По словам сотрудников центра, она попала по ошибке в чемодан и оказалась в Сибири. Для нее не ищут хозяев, жаба находится у волонтёров центра:

— Мы постарались максимально быстро создать ей необходимые для жизни условия, а также не заморозить её. Жаба будет у нас или до конца своей жабьей жизни, или пока не найдётся доброволец для депортации бедняги на родину — вся юго-восточная Азия для неё дом, — сообщает пресс-секретарь центра Алиса Богомолова.

Как отметила Алиса Богомолова, они несложны в содержании, поэтому с этой особью всё будет хорошо.

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