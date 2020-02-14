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На каблуках и в юбке вынес кассу автомойки с 30 тыс. рублей вор в Чите

17:45 14.02.2020 Фото: pixabay.com
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Злоумышленник проник на автомойку, разбив пластиковое окно. Мужчина признался в краже, а женские вещи, по его словам, надел, чтобы не быть узнанным. Все похищенные деньги он потратил.

На каблуках и в юбке вынес кассу автомойки с 30 тыс. рублей вор в Чите
Трансвестит вынес кассу автомойки в Чите

Мужчина, переодетый женщиной, украл кассу из автомойки в Чите, в которой находилось 30 тысяч рублей. Об этом 13 февраля сообщается на сайте краевого УМВД.

В железнодорожный отдел полиции обратился владелец одной из читинских автомоек, который сообщил, что из его помещения пропала касса с 30 тысячами рублей. Злоумышленник проник на автомойку, разбив пластиковое окно.

После просмотра камер видеонаблюдения стало ясно, что кражу совершил мужчина, переодетый в женскую одежду. Им оказался 32-летний ранее судимый житель Новокручининска. Он признался в краже, а женские вещи, по его словам, надел, чтобы не быть узнанным. Все похищенные деньги он потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина помещён в изолятор временного содержания.

Источник: zabnews.ru

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