Рассада петуний: правила посева для начинающих

Рассаду петунии всегда можно найти на цветочных рынках, т.к. этот цветок пользуется просто огромной популярностью. Однако, вы попали на эту статью отнюдь не потому, что хотите купить готовый посадочный материал, а напротив, — горите желанием посадить семена петунии на рассаду самостоятельно и пройти весь путь с появления первых маленьких ростков до шикарного цветения крупных ярких бутонов.
В этом материале вы найдете всю необходимую информацию о том, как правильно посеять семена петунии на рассаду в домашних условиях.
Если вы хотите, чтобы петуния начала цвести уже в мае, то посев семян петунии нужно произвести за 3 месяца до высадки в грунт, т.е. в феврале-марте месяце.
Совет! Чтобы сильно не заморачиваться с подсветкой, семена всё же лучше высеивать именно в марте, подбирая ранние сорта.
Более точные сроки посадки подбирайте в зависимости от климатических особенностей вашего региона, а именно когда минует угроза возвратных заморозков и почва прогреется до 10 градусов тепла.
Например, на Юге России можно высеивать уже с февраля, а вот в Средней полосе (Подмосковье) — с конца февраля-начала марта, на Урале и в Сибири — со второй половины марта.
Обратите внимание! На сайте уже статья о том, как рассчитать оптимальные сроки, когда сажать петунию на рассаду, в том числе даны даты посева по лунному календарю в 2020 году.
Как правильно посеять петунью на рассаду: подготовительный этап
Прежде чем приступать к непосредственному посеву семян — вам нужно купить качественные семена, подготовить почвосмесь (грунт) и подобрать подходящие емкости для рассаду.
Выбор качественных семян
Одним из основных факторов успешного и быстрого прорастания семян — это их свежесть. Иначе говоря, желательно сеять семена, собранные в прошлом году.
Таким образом, весной 2020 вы должны сеять семена 2019 года сбора.
Дело в том, что мелкие семена петунии долго не хранятся и быстро теряют всхожесть. Как правило, есть смысл сеять семена не старше 2 лет, т.к. уже 3-летние семена всходят очень и очень плохо.
Срок биологической жизнеспособности семян петунии — 2 года!
Подходящий почвогрунт
Почва для посева семян петунии на рассаду должна быть максимально легкой и рыхлой (мягкой и как бы «тающей» в руках) и обязательно нейтральной кислотности (6-6,5 pH).
Обратите внимание! На начальном этапе (прорастания семян, особенно мелких) выращивания петунии грунт, в котором слишком много питательных веществ, напротив, может отрицательно сказаться на состоянии молодых сеянцев.
Где найти такой грунт?
- Приобрести готовую почвосмесь для выращивания рассады цветов в садовом магазине. Сейчас в продаже можно найти даже грунт для петуний.
- Приготовить самостоятельно (в том числе на основе покупной земли (торфа) и песка).
Несколько рецептов по приготовлению «воздушного» (влаго- и воздухопроницаемого) почвогрунта для посева семян:
- Рецепт №1: 3 части раскисленного торфа, по 1 части дерновой и листовой земли, а также 1 часть речного песка.
- Рецепт №2: 2 части торфа, по 1 части перегноя и песка.
- Рецепт №3: 3 части торфа и 1 часть песка.
Важно! Если у вас кислый торф, то на каждый килограмм приготовленной почвосмеси нужно будет добавить по 1 ст. ложке древесной золы (для снижения кислотности).
Следующий этап — обеззараживание грунта. Причем это касается как самостоятельно приготовленной почвенной смеси, так и покупной.
Обеззаразить почвогрунт можно следующими способами:
- Прокалить грунт — пропарить в духовке, на пару или в микроволновке.
- Пролить по старинке раствором марганцовки или современного биопрепарата Фитоспорин (второе — будет намного эффективнее).
А еще лучше сделать и то, и другое (сначала прокалить, затем остудить и пролить).
Непосредственно перед посадкой очень желательно просеять грунт через сито, чтобы в нем не было никаких комков или палок. Причем необязательно просеивать всю почву, достаточно будет просеять только верхний слой (1-2 см).
Емкости для посадки
Для первоначального выращивания рассады петунии вам потребуется общая емкость — неглубокая (высотой 4-5 см), но достаточно широкая.
Таким образом, в качестве посадочной тары для посева семян петунии можно использовать:
- пластиковый пищевой контейнер с крышкой;
- деревянный или пластмассовый ящик для рассады;
Совет! Прозрачные емкости более практичные, т.к. можно легко оценить, насколько грунт влажный и стоит ли поливать, что очень важно на начальном этапе выращивания рассады петунии.
- торфяные таблетки.
Кстати! О том, как пользоваться торфяными таблетками для посева и выращивания рассады петунии, читайте подробнее в этой отдельной статье.
Также не стоит забывать, что посадочная тара обязательно должна иметь дренажные отверстия, чтобы лишняя влага беспрепятственно вытекала и не застаивалась. Как вариант, вы можете насыпать дренажный слой из керамзита. Либо можете сделать и то, и другое (если вам так хочется), но это вовсе необязательно, достаточно выбрать что-то одно.
Совет! Если вы выбрали емкости с прозрачными стенками, то, в принципе, можно и не делать дренажные отверстия, т.к. вы можете контролировать степень влажности почвы. Однако, если боитесь перелить грунт, то лучше сделайте!
Способы посадки семян петунии на рассаду и пошаговые руководства по непосредственному посеву
Итак, в зависимости от того, какие вы приобрели семена — обычные или дражированные, есть ли у вас снег (можно взять из холодильника), вы можете выбрать один из понравившихся способов посева петунии.
Стандартный посев мелких семян (универсальная инструкция)
Пошаговая инструкция классического посева семян петунии на рассаду:
- Заполните посадочную емкость подходящим почвогрунтом на 3/4, разровняйте поверхность и слегка уплотните.
Поверхность должна быть максимально ровной, т.к. семена будут высеиваться поверхностно, и уплотненной, чтобы они не провались в нижние слои.
- Тщательно увлажните грунт. После увлажнения обязательно снова разровняйте поверхность почвы.
- Для того, чтобы семена распределились по поверхности как можно более равномерно, их можно смешать с песком.
- Провести посев, рассыпав семена по поверхности грунта или разложив семена зубочисткой (предварительно смочив её кончик). Чем более равномерно вы распределите семена, тем удобнее вам будет делать пикировку.
Важно! Ни в коем случае не нужно заглублять или присыпать семена сверху грунтом. Сеем только поверхностно! Семена мелкие, им попросту не хватит сил пробиться сквозь толщину почвы.
- По желанию, вы можете слегка сдавить семена рукой, чтобы они как бы «прилипли» к земле (иначе говоря, желательно обеспечить хорошее соприкосновение семян с почвой).
Т.к. у петунии очень мелкие семена, а посев поверхностный, их не стоит опрыскивать из пульверизатора.
- Накрыть крышкой, стеклом, пищевой пленкой или одеть пакет, чтобы создать парниковый эффект, т.е. мини-теплицу (высокая влажность поможет семенам быстрее прорасти).
- Подписать емкость или наклеить этикетку от пачки семян, чтобы точно знать, что посажено.
- Убрать емкость с семенами в теплое место, где держится оптимальная температура для прорастания семян — +22..25 градусов, по другим данным, лучше даже +25..30 градусов (чем ниже температура, тем дольше придется ждать всходов, чем выше — тем быстрее).
Подумать! Есть мнение, что семена петунии прорастают только на свету, поэтому в феврале их ставят под лампы (12-14 часовой световой день). Однако, как показывает практика, это не совсем так. Плошку с посевами вполне можно убрать на кухонный шкаф. Другое дело, что очень важно вовремя достать и переставить емкость с всходами на свет, иначе они быстро вытянутся.
Посев дражированных семян
Если вы приобрели дражированные семена петунии, то сеять еще проще:
- Всё аналогично предыдущему способу, только в этом случае вы сможете более равномерно распределить семена по поверхности (оптимально на расстоянии — 1-2 см друг от друга).
- Опять же, по желанию, вы можете вручную слегка вдавить семена в грунт.
- После посева можно слегка смочить дражированные семена из пульверизатора, чтобы они быстрее размокли и начали прорастать.
Однако! Некоторые специалисты считают, что при посеве гранулированных семян их не надо дополнительно опрыскивать. Дело в том, что вещество гранулы может быть различным по составу: одни гранулы растворяются тут же, другие — сохраняют форму вплоть до появления проростков.
- Накрыть пленкой (сделать тепличку), убрать в теплое место (+25 градусов) до прорастания семян.
Кстати! Дражированные семена вы можете посеять сразу в индивидуальные емкости (те же кассеты) или торфяные таблетки.
Посев в бороздки (рядками)
Чтобы впоследствии за подрастающей рассадой петунии было удобно ухаживать (в том числе пикировать), вы можете посеять семена не произвольно, распределив их по поверхности, а сразу по бороздкам.
Важно! Если вы собираетесь высеивать обычные мелкие семена, то грунт нужно предварительно увлажнить, если дражированные, то полить можно и после посева.
- Итак, вам нужно сделать очень неглубокие бороздки (глубиной буквально в пару миллиметров), так сказать, наметить рядки на расстоянии 2-3 см друг от друга.
- Далее разложить семена в бороздки, стараясь, чтобы между ними было расстояние в 1-2 см.
Семена (драже) очень удобно раскладывать с помощью зубочистки, смочив её кончик, к которому они будут хорошо прилипать.
Либо смешать обычные семена с песком и равномерно высыпать с листочка.
Интересно! Некоторым удается подцеплять смоченным кончиком зубочистки и обычные мелкие семена.
- Если вы сеяли гранулированные семена, то провести увлажнение из пульверизатора (опрыскать семена, чтобы оболочка семян раскисла). Если же обычные мелкие, то их нужно было сеять сразу по увлажненному грунту.
- Сделать тепличку (закрыть крышкой или накрыть пленкой) и убрать в теплое место (+25) до появления всходов.
Посев на снег
Т.к. петунию можно сеять еще зимой, то очень удобно высеивать семена по снегу (их будет лучше видно на белом фоне):
- Поверх почвосмеси вам нужно уложить слой снега (1-2 сантиметра).
- Далее равномерно распределить семена петунии по снегу.
Преимущество посадки по снегу в том, что после таяния снега семена окажутся в земле на оптимальной глубине (они будут лишь слегка «вдавлены», так сказать, «втянуты» в почву).
Также снег будет способствовать постепенному растворению оболочки у дражированных семян.
- Подождать пока снег растает, накрыть пленкой или крышкой, убрать в теплое место (+25 градусов).
Однако! Есть безосновательное мнение, что семенам петуний не требуется никакая стратификация холодом, напротив, для хорошего прорастания оптимальная температура — +25-30 градусов. Соответственно, после посева семян петуний на снег прорастание может задерживаться.
Дальнейший уход за рассадой петунией после всходов
До прорастания семян и появления всходов вам нужно будет следить за влажность почвы в вашей тепличке. Ежедневно приоткрывать крышку или снимать пленку для проветривания — 1 раз в день на 5-10 минут, чтобы внутри не образовывался сильный конденсат.
Всходы петунии, как правило, появляются через 5-10 дней (максимум через 14). После разворачивания семядольных листьев крышку (укрытие) можно будет снять.
Теперь вы знаете, что первый шаг к получению качественной рассаду петунии — это её своевременный и правильный посев, который также заключается в выборе качественных семян, легкого грунта и подходящих посадочных емкостей.
Источник: countryhouse.pro