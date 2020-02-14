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3000 валентинок раскупили ко Дню влюбленных в центре Бердска

17:15 14.02.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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14 февраля любимым дарят шоколад ,цветы, украшения и памятные вещицы.

3000 валентинок раскупили ко Дню влюбленных в центре Бердска
14 февраля во многих странах отмечается День святого Валентина

Традиционным подарком на праздник и одним из главных его символов является валентинка — открытка в форме сердца, чаще всего красного или алого цвета, с написанным внутри любовным посланием. Предположительно, написание первой валентинки принадлежит Святому Валентину, в честь которого и назван праздник.

Бердчане загодя стали атаковать магазины в поисках открыточек. За две недели стали покупать валентинки. По 10 и 15 рублей раскупили первыми. Сегодня, 14 февраля,остались открытки по 30 рублей и выше. По словам продавца печатной продукции Елены, валентинки покупали школьники первых классов. Были и подростки, и бердчане в возрасте.
— Больше девочки приходили. Бабушки покупали для внучат. Всего продали около 3000,- рассказала «Курьер. Среда.Бердск» продавец.

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