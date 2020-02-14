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Менять паспорт после 60 лет хотят заставить россиян

17:00 14.02.2020 Фото: pixabay.com
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Внешний облик человека в 45 лет и в момент его выхода на пенсию значительно отличается — возрастные изменения могут сделать гражданина непохожим на его фотографию в паспорте двадцатилетней давности.

Менять паспорт после 60 лет хотят заставить россиян
Россиян хотят обязать менять паспорт после 60 лет

В России могут ввести новый возраст получения паспорта с бессрочным действием. Обращение с такой инициативой (есть в распоряжении NEWS.ru) министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву направил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

Он отметил, что в настоящее время срок действия паспорта бессрочен после оформления в 45 лет. Вместе с тем из-за постоянного роста продолжительности жизни, изменения пенсионного законодательства и других процессов такая практика устарела. Поэтому Петров предлагает повысить возрастной порог выдачи бессрочного паспорта до 60–65 лет.

Так, внешний облик человека в 45 лет и в момент его выхода на пенсию значительно отличается — возрастные изменения могут сделать гражданина непохожим на его фотографию в паспорте двадцатилетней давности.

Таким образом, для человека создаются гипотетические трудности при его идентификации органами государственной власти: ведь помимо фотографии во внутренних российских паспортах не предусмотрено иных биометрических методов распознавания. В данном случае прошу Вас рассмотреть идею о изменении возраста выдачи бессрочных паспортов гражданам. Логичным представляется возрастной диапазон 60–65 лет, что будет соответствовать временным границам выхода гражданина на пенсию, — говорится в обращении.

При этом первый зампред комитета Совфеда по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский полагает, что реализация инициативы увеличит бюрократическую нагрузку и расходы для граждан.

Людей такого возраста у нас много. Это такой новый цикл оформления документов. Шестьдесят пять лет — это возраст, которого достигают очень многие граждане. Это где-то под 100 миллионов человек пройдёт через процедуру. В этом смысле это дополнительная работа, дополнительные расходы. Я за то, чтобы минимизировать расходы людей на всякого рода формальности, — пояснил Рязанский NEWS.ru.

Он добавил, что возможные трудности в идентификации человека с помощью паспорта призвана решить цифровизация.

Ранее Госдума в первом чтении проголосовала за законопроект, позволяющий получить право на ускоренное получение гражданства РФ иностранцам, чьи совершеннолетние дети являются россиянами. Предполагается, что поправки помогут соединить семьи и привести в Россию новые трудовые кадры.

Источник: news.ru

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 14 февраля 2020 17:16
"Ранее Госдума в первом чтении проголосовала за законопроект, позволяющий получить право на ускоренное получение гражданства РФ иностранцам, чьи совершеннолетние дети являются россиянами. Предполагается, что поправки помогут соединить семьи и привести в Россию новые трудовые кадры."

Чтобы аборигены нашей страны плодились и размножались, а не вымирали, задача не ставилась? Кому мы нафиг нужны тут.

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