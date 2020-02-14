Природная магия: мурмурация скворцов, круги фей и озеро Натрон в Танзании

В пустыне Намибии можно встретить странные круги, диаметр которых достигает пятнадцати метров — ученые изучили эти образования вдоль и поперек, но так и не пришли к единому мнению относительно их природы. Местные жители, тем временем, верят, что круги создает дракон, который живет под землей.

Мурмурация скворцов — потрясающее явление

В природе нередко встречаются невероятные явления, которые на первый взгляд воспринимаются как магия. Издание «Популярная Механика» описало некоторые из таких явлений — в частности, круги фей в Намибии, безжизненное озеро Натрон в Танзании, а также мурмурацию скворцов (смотрите видео ниже).

В пустыне Намибии можно встретить странные круги, диаметр которых достигает пятнадцати метров — ученые изучили эти образования вдоль и поперек, но так и не пришли к единому мнению относительно их природы. Одни говорят, что это результат деятельности термитов, а другие утверждают, что все дело в растениях, которые создают круги, конкурируя за доступ к воде. Местные жители, тем временем, верят, что круги создает дракон, который живет под землей.

В Танзании есть озеро Натрон, безжизненные воды которого пугают и завораживают одновременно. В озере огромная концентрация соли и щелочи, поэтому в нем живут разве что галофильные цианобактерии. И, внезапно, малые фламинго, которые приходят сюда для того, чтобы высиживать яйца (этому способствуют теплая вода и неприятный запах, отпугивающий хищников).

Мурмурация скворцов — потрясающее явление, увидеть которое обязательно нужно хотя бы один раз в жизни. Если смотреть на стаю птиц, которая ведет себя как единый живой организм, то можно очень легко поверить в магию.



Источник: planet-today.ru