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Природная магия: мурмурация скворцов, круги фей и озеро Натрон в Танзании

20:24 14.02.2020 Фото: стоп-кадр видео
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В пустыне Намибии можно встретить странные круги, диаметр которых достигает пятнадцати метров — ученые изучили эти образования вдоль и поперек, но так и не пришли к единому мнению относительно их природы. Местные жители, тем временем, верят, что круги создает дракон, который живет под землей.

Природная магия: мурмурация скворцов, круги фей и озеро Натрон в Танзании
Мурмурация скворцов — потрясающее явление

В природе нередко встречаются невероятные явления, которые на первый взгляд воспринимаются как магия. Издание «Популярная Механика» описало некоторые из таких явлений — в частности, круги фей в Намибии, безжизненное озеро Натрон в Танзании, а также мурмурацию скворцов (смотрите видео ниже).

В пустыне Намибии можно встретить странные круги, диаметр которых достигает пятнадцати метров — ученые изучили эти образования вдоль и поперек, но так и не пришли к единому мнению относительно их природы. Одни говорят, что это результат деятельности термитов, а другие утверждают, что все дело в растениях, которые создают круги, конкурируя за доступ к воде. Местные жители, тем временем, верят, что круги создает дракон, который живет под землей.

В Танзании есть озеро Натрон, безжизненные воды которого пугают и завораживают одновременно. В озере огромная концентрация соли и щелочи, поэтому в нем живут разве что галофильные цианобактерии. И, внезапно, малые фламинго, которые приходят сюда для того, чтобы высиживать яйца (этому способствуют теплая вода и неприятный запах, отпугивающий хищников).

Мурмурация скворцов — потрясающее явление, увидеть которое обязательно нужно хотя бы один раз в жизни. Если смотреть на стаю птиц, которая ведет себя как единый живой организм, то можно очень легко поверить в магию.

Источник: planet-today.ru

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