Вырос на 10 млрд рублей госдолг Новосибирской области из-за новогодних праздников

Кроме того, на увеличение государственного долга до 44,2 млрд рублей повлияло строительство спортивных объектов к ЧМ-2023 по хоккею. Расходы региона на 2020 год превышают запланированные доходы.

Новосибирская область имеет высокий рейтинг

Государственный долг Новосибирской области к началу 2020 года вырос почти на 10 млрд руб. — до 44,2 млрд руб. Это связано с увеличением объема кредитов, взятых у банков. По данным на февраль 2019 года госдолг был равен 35,1 млрд руб.

Наибольшую сумму область должна министерству финансов России — 17,6 млрд руб., на гособлигации региона приходится 15,7 млрд руб. Эти показатели практически остались неизменными. При этом, объем кредитов от банков увеличился в семь раз — до 10,8 млрд руб.

Как рассказал РБК Новосибирск заведующий кафедрой общественных финансов НГУЭУ Сергей Анофриков, показатели долговой устойчивости Новосибирской области по состоянию на начало года соблюдаются. «Дальнейшая эффективность долговой политики будет завесить от годового объема доходов бюджета Новосибирской области в 2020 году и последующие годы», — сообщил кандидат экономических наук.

По словам эксперта на рост госдолга могли повлиять несколько факторов:

формирование временных кассовых разрывов. В декабре — январе в силу новогодних праздников существенно сокращаются налоговые поступления в бюджет. Кроме этого уплата крупных налогов производятся в более поздний период — март 2020 года.

в 2020 году планируется возможное увеличение государственного долга Новосибирской области в связи с реализацией национальных проектов.

в четвертом квартале 2019 года было запланировано получение займов, полученных от кредитных организаций. В итоге, доля кредитов в общей сумме долга должна возрасти с 0% до 14,7%.

реализация крупных проектов в рамках подготовки к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Как ранее сообщал РБК Новосибирск, нормой для федеральных финансистов считается уровень госдолга региона, не превышающий 50% от уровня доходов области. Министр финансов Антон Силуанов в 2012 году заявлял, что долг, превышающий половину от собственных доходов субъекта, свидетельствует о «неадекватной и безответственной финансовой политике» глав региона

Бюджет Новосибирской области в 2020 году предполагает, что сумма расходов составит 181 млрд руб., доходы — 176,1 млрд. руб.